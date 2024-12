Pénteken sem úsztuk meg világcsúcs nélkül – képeken a budapesti vb negyedik napja

Folytatódott a tendencia a Duna Arénában, a pénteki versenynapon is záporoztak a világcsúcsok, összesen hét rekordidőt láthattunk. A 4x200 méteres amerikai váltó például két csúcsot is elért: előbb az első tagja, Luke Hobson a német Paul Biedermann rekordját (1:39.37 perc) – ami mostanáig a legrégebbi rövidpályás csúcs volt – megdöntve 1:38.91-gyel váltott, a csapat pedig a honfitársak 2022-es idejét szárnyalta túl. És láttunk egy meglepetést is: Carles Coll Marti férfi 200 méter mellen győzött, a spanyolok így tíz év után először szereztek érmet rövidpályás világbajnokságon.

