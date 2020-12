A McLaren arra kéri a Ferrarit, gondoskodjon a pilótájukról

Megható videóüzenettel búcsúzott a Forma-1-es McLaren istálló Carlos Sainztól.

A spanyol pilóta 2021-ben a Ferrari színeiben fog versenyezni, így a 2020-as idény végeztével lényegében elköszönt a csapatától. A McLarennél éppen ezért összegyűjtötték a csapattagokat, akik olaszul kérték a Ferrarit, viseljék jó gondját Sainznak, mert nagyon megszerették.

💬 A message to our friends at @ScuderiaFerrari and to the famous tifosi.

🇮🇹 𝘜𝘯 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘚𝘤𝘶𝘥𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘶𝘰𝘪 𝘧𝘢𝘮𝘰𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪.#AdiosCarlos 🧡 pic.twitter.com/B24NYpzOgF

— McLaren (@McLarenF1) December 16, 2020