Mercedes nélküli dobogó, Pérez győzött a Szahíri Nagydíjon

Sergio Pérez, a Racing Point mexikói versenyzője nyerte vasárnap Bahreinben a Forma-1-es Szahíri Nagydíjat, amelyen a világbajnok Mercedes istálló egyik versenyautója sem végzett az első három között, írta az MTI.

A rajtnál George Russellnek sikerült meglepnie Valtteri Bottast, aki nem rugaszkodott el túlságosan jól a startnál és így az első kanyarban át kellett adnia a vezetést csapattársának.

A második kanyarhoz érve Charles Leclerc (Ferrari) túlságosan bátor előzési manőverrel próbálkozott Max Verstappennel (Red Bull) szemben, melynek következtében versenyautójával eltalálta a Bottast támadó Pérez autójának bal hátsó kerekét. Leclerc és Verstappen a gumifalnak ütközött és fel kellett adnia a futamot, míg Pérez visszaesett a mezőny végére, a versenybíróság pedig a pályára küldte a biztonsági autót.

Max Verstappen (+165) out of #SakhirGP after wreck on lap one pic.twitter.com/aEos7BABMc

— Barstool Racing (@rubbinisracing) December 6, 2020