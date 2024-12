Letartóztatták a Till Tamást agyonverő F. Jánost

Letartóztatta a Kecskeméti Járásbíróság azt az F. Jánost, aki huszonnégy évvel ezelőtt brutálisan agyonverte Till Tamást – tudta meg a 24.hu

Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyben eljáró nyomozási bíró szökés-elrejtőzés veszélye miatt elrendelte a bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását.

Szerettük volna megtudni, hogy mit mondott F. János azt követően, hogy most már minősített emberöléssel gyanúsítják, de a bíróság szóvivőjétől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ebben a nyomozást felügyelő ügyészség adhat felvilágosítást.

Kerestük az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséget is, Kövecs Máté helyettes szóvivőtől azt a választ kaptuk, hogy a nyomozás érdekei miatt nem kommunikálnak erről.

Ahogy arról korábban beszámoltunk csütörtök délután óta őrizetben volt a 11 éves bajai kisfiú megölését korábban tanúként beismerő F. János. A negyven éves budapesti vállalkozót különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsították meg, az ügyészség pedig az eljárásban való jelenléte miatt pénteken indítványozta is a letartóztatását.

A nyomozást korábban is felügyelő ügyészség ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy mind az elkövetéskori, mind a jelenleg hatályos Btk. kizárja a büntethetőség elévülését minősített emberölés esetében. Úgy fogalmaztak, hogy az elévülés kizártsága tehát a bűncselekményhez kapcsolódik – a hatályos törvényben az életfogytiglani szabadságvesztéssel fenyegetettsége miatt –, nem pedig az elkövetőhöz.

Álláspontjuk szerint az, hogy a gyanúsítás szerint F. János 16 éves korában, azaz fiatalkorúként követte el a bűncselekményt, a büntethetőség elévülése szempontjából nem bír jelentőséggel. A fiatalkorúakra vonatkozó kedvezőbb szabályokat kizárólag a kiszabható büntetés mértékének meghatározása során kell figyelembe venni. Ebből adódóan a vállalkozó legfeljebb 15 év börtönbüntetést kaphat a 16 éves korában elkövetett emberölésért.

Till Tamás édesapja az ügyészség álláspontjával kapcsolatban lapunknak azt mondta, hogy ez egy jó hír, de majd meglátja a következményeit. Úgy fogalmazott, hogy a kisfia gyilkosa megkapja az élettől, amit érdemel, ha börtönbe kerül.

A tényekhez tartozik, hogy F. János büntethetőségéről jogi vita zajlik. Hack Péter egyetemi tanár, az ELTE büntető eljárásjogi tanszékének vezetője például nem osztja az ügyészség álláspontját arról, hogy a 16 éves korában gyilkoló F. János ma is felelősségre vonható.

Mert bár az elkövetéskor még a régi Btk. volt a hatályban, mely alapján az emberölés minősített esete nem évül el, a fő szabály az, hogy az új Btk. vonatkozik az elkövetőre, ha az számára kedvezőbb, és jelen esetben ez a helyzet, mivel már nem a minősített emberöléshez, hanem az életfogytig tartó szabadságvesztéshez kötik az el nem évülést.

Ugyanerre hívta fel a figyelmet Magyar György is, aki a Magyar Hangnak azt mondta, hogy kapkodónak és erőltetettnek érzi a hatóság fellépését. Az ügyvéd úgy látja, az ügyészség a saját felelősségét is igyekszik elkendőzni a Till-gyilkosságban folytatott nyomozati munka eredménytelensége miatt. Másrészt, súlyos társadalmi nyomást jelenthet számukra az óriási felháborodás, hogy a férfi a beismerő vallomás ellenére is szabadlábon kisétálhatott először a rendőrségről. A több mint két és fél órásra nyúló meghallgatás végén a nyomozási bíró elrendelte F. János letartóztatását.