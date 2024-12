Pornhub-évértékelő: a világon és Magyarországon is új kifejezés a legnépszerűbb

A világ leglátogatottabb pornóoldala, a Pornhub évről évre ismerteti a statisztikáit. Világszinten a legkeresettebb kifejezés az elmúlt két évben a leszbikus volt, de most már nem: az új „győztes” a hentai, a japán pornós anime. Maga a hentai szó „perverz”, „perverz szex” jelentéssel bír – írta a Mirror.

A második a MILF, a harmadik a pinay és negyedik lett az eddigi első lesbian, azaz leszbikus.

Magyarországon tavaly a leszbikus volt a legkeresettebb kifejezés, idén, a Pornhub térképe alapján, már a MILF az, hasonlóan sok más európai országhoz.

Az oldal a népszerű trendeket is sorra vette, azaz csoportosította is a kifejezéseket, azt írják, a több milliárdnyi keresés visszatükrözi azt is, mi ment idén a popkultúrában és mainstream médiában.

Eszerint az első a demure szó körüli keresések, ez nagyjából felelősségteljes, tisztességes magatartást jelent, ott volt az Oxford év szavainak listáján is.

A kifejezés azután ment nagyot, hogy egy influenszer, Jools Lebron arról értekezett Tiktok-videójában, hogyan megy állásinterjúra:

Látod, hogyan sminkelem ki magam a munkahelyemre? Nagyon visszafogott, nagyon szerény. Nem úgy nézek ki, mint egy bohóc, amikor dolgozni megyek. Nem esek túlzásba. Sok lány úgy megy el az interjúra, mint Marge Simpson, és úgy megy a munkába, mint Patty és Selma.

A második legfelkapottabb trend a feleség, tradwife és hasonló kifejezések. A tradwife szintén a közösségi oldalakon megy nagyot, szó szerint tradicionális feleségeket jelent az ilyen, sok esetben többmilliós követőtáborral rendelkező influenszerek azt propagálják, az önmegvalósítás helye nem a munkaerőpiacon, hanem otthon van.

A harmadik legnépszerűbb trend a munkatárs, munkahely, a negyedik az olimpia (talán páran már megfeledkeztek róla, de idén olimpiát rendeztek Párizsban), az ötödik a hentai, az anime és az animáció, a hatodik a „hawk tuah”. Ez a kifejezés a nyáron let felkapott, miután egy videóban, a később még egy ideig ismeretlen, azóta kvázi sztárrá váló Hailey Welch arra a kérdésre, mivel lehet megőrjíteni egy férfi a hálószobában, kissé kapatosan azt válaszolta Nashville egy utcáján:

Meg kell adnod neki azt a hawk tuah-t, és rá kell köpnöd a micsodájára.

Azaz a „hawk tuah” tulajdonképpen egy hangutánzó szó.

Dr. Laurie Betito, klinikai pszichológus, a Pornhub Szexuális Wellness Központjának igazgatója szerint a trendek azt mutatják,

Az emberek egyszerűbb időre vágynak. Olyan dolgokat keresnek, amelyek kevésbé bonyolultak, és talán értelmesebbek tapasztalatokat keresnek.

A New York Post kiemelte, a a legtöbbet keresett pornósztár a világon Angela White volt idén, őt Abella Danger és Violet Myers követi, illetve azt is kiemelik, hogy a nők szívesen néznek melegpornót: Dom King meleg pornósztárt 468%-kal többet kerestek nők, mint férfiak, és nem csak ő népszerűbb a nők körében.