Orbán Viktor: minden jó, ha a vége jó, ha nem jó, az nem vége

Orbán Viktor a hetet Floridában kezdte, Sopronban zárja, ezért azt mondta: minden jó, ha a vége jó, ha nem jó, akkor az még nem a vége. Úgy vélte: Sopron csak akkor tudott fejlődni, ha össze volt kötve az őt körülvevő világgal, mert a város térsége nemcsak az északot és a délt, hanem a keletet és a nyugatot is összeköti, itt lépünk át a Kárpát-medencéből az Alpok vidékére. Ami pedig igaz Sopronra, az igaz az országra is. Csak akkor tudunk fejlődni, ha kihasználjuk kedvező földrajzi helyzetünket, összekötjük magunk a minket körülvevő világgal.

A kormányfő az M85-ös átadásán külön kiemelte, hogy közvetlen kapcsolat jött létre az országhatár és a teljes magyar autópálya-hálózat között. Mivel megszületett a döntés Románia schengeni csatlakozásáról úgy fogalmazott,

ezzel eltörültük a román határt. A mai útátadást úgy is tekinthetjük, hogy összekötöttük a burgenlandi magyarokat az erdélyi magyarokkal.

Hozzátette: a beruházás tervezője és kivitelezője is magyar volt, csak az hiányzik, hogy osztrák oldalon is elérjen a határig az autóút. Ennek megvalósulásához a kormányfő változást remél Ausztria vezetésében is. A kormányfő megismételte korábbi ígéreteteit, azt is, hogy 2025 egy fantasztikus év lesz, ismét méltatatta a minimálbér emelését, amivel léphet mindenki akár kettőt is előre. A kételkedőknek azt üzente: szerinte bizonyíték az M85-ös új szakasza, amit átadott.