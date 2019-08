Hasít a Ferrari, para a Mercedesnél

Bottas ennél jobb hírt nem is kaphatott volna

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Belga Nagydíj pénteki első szabadedzésén, írja az MTI. A 32 éves versenyző mögött csapattársa, a monacói Charles Leclerc végzett a második helyen, míg a harmadik köridőt Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája érte el.

A fiókcsapat Toro Rossótól szerződtetett thaiföldi Alexander Albon jól mutatkozott be a Red Bullban, negyedikként zárt az edzésen.

Az ötszörös vb-győztes, címvédő és az összetettben most is az élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája csak hatodik lett márkatársa, a finn Valtteri Bottas mögött. A gyakorlás elején a 34 éves versenyző nem tudott mért köröket teljesíteni, mert a Mercedes új motorja meghibásodott. Később Hamilton pályára tudott hajtani, de a legjobb körében is több mint 1.3 másodperccel lassabb volt Vettelnél.

Eredmény – 1. szabadedzés 1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:44.574 perc

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:44.788

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:45.507

4. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:45.584

5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:45.882

6. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:45.973

Nyitókép: Dan Istitene/Getty Images