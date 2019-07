176 verseny óta nem voltak ilyen izgalmak a Forma-1-ben

Valtteri Bottas beleköpött a levesbe, a Mercedes finn pilótája életében először megnyerte a Brit Nagydíj időmérőjét, így idén negyedszer, pályafutása során indulhat az élről.

A new track record 🚀 First pole at the British Grand Prix 💪

És hogy miért írtuk, hogy beleköpött a levesbe? Azért, mert Lewis Hamilton és a brit szurkolók is abban bíztak, hogy a címvédő nyeri majd az időmérőt, Bottas azonban hat ezreddel gyorsabb volt.

Utoljára 176 versennyel ezelőtt, a 2010-es Német Nagydíjon volt ennél szorosabb időmérő, akkor Sebastian Vettel két ezreddel autózott jobb köridőt, mint Fernando Alonso.

That was the closest qualifying for 176 races… when Vettel beat Alonso by 0.002s 😮#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/3IOGtZxPbr

