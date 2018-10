Vettel a szimpatikus vesztes, meglátogatta a Mercedes garázsát is

A Forma-1 Mexikói Nagydíján ugyan csak a negyedikként ért célba, ez is bőven elég volt Lewis Hamiltonnak ahhoz, hogy megnyerje a világbajnoki címet, az ötödiket a karrierje során. Legnagyobb riválisa, Sebastian Vettel a szimpatikus vesztes szerepébe bújt, a futam után egyből felkereste a Mercedes garázsét, hogy gratuláljon a csapattagoknak, akik tapssal jutalmazták ezt a gesztust.

Humility in victory, grace in defeat.

These are the attributes of great champions. 👏👏👏#MexicoGP 🇲🇽 #HiFive pic.twitter.com/kLoNVuEiFL

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 2018. október 28.