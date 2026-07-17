Feszültséget okozott az angol válogatotton belül Tuchel defenzív felfogása

A fél világ azon vitatkozik a szerdai elődöntő óta, hogy hiba volt-e Thomas Tuchel részéről, hogy 1-0-s vezetés után beparkolta a buszt, és védeni akarta az előnyét – ami végül nem jött össze.

A BBC több forrásból is úgy értesült, hogy az angol válogatott kulcsemberei közül többen is csalódottak voltak a szövetségi kapitánynak a meccs hajrájában elővezetett defenzív felfogása miatt. Az érintett játékosok úgy érezték,

Tuchel taktikai változtatásai és cseréi azt eredményezték, hogy az angol csapat nagyon magára húzta az argentinokat, és nehezményezték, hogy a vezetés birtokában nem helyeztek nyomást az ellenfélre, hogy ezáltal távolabb tartsák őket a kapujuktól.

Néhány játékos egyértelműen azt vallotta, hogy bátrabbak és merészebbek is lehettek volna a meccs utolsó szakaszában – nem feltétlenül úgy, hogy ész nélkül rohanjanak előre a második gólért, hanem megtalálva az egyensúlyt az argentin nyomás elhárítása és aközött, hogy támadásban azért ők is gondot okozzanak az ellenfélnek.

Nem volt a terv része, hogy ennyire mélyen játsszanak

„Túl passzívvá váltunk a játékrendszerünkön belül. Próbáltam segíteni azzal, hogy átálltunk az ötvédős rendszerre – nem azért, hogy még inkább visszaálljunk, hanem hogy aktívabbak legyünk, gyorsabban kiérjünk a szélsőkre, és ne nyissunk folyosókat a négyvédős vonalunk között. Arra biztattunk mindenkit, hogy lépjen ki a párharcokra, és legyen aktívabb a rendszeren belül, de egyszerűen csak szenvedtünk.

Már egyáltalán nem tudtunk párharcokat nyerni, ezért szorultunk egyre mélyebbre és mélyebbre. Ez soha nem volt a tervünk része, de így alakult. Meg kellett volna tartanunk a labdát, mert különben nem lehet megtörni az ellenfél nyomását, és nem lehet visszaszerezni a momentumot

– nyilatkozta Tuchel.

A német edző hozzátette, az angol játékosok DNS-ében talán nincs annyira benne az, hogy elkérjék a labdát, kontrollálják a játékot és dominálják a labdabirtoklást, mint a spanyolokéban, az argentinokéban vagy a brazilokéban.

Még így is összejöhet az elmúlt 60 év legjobb eredménye

Az argentinok elleni vereség után Anglia szombaton magyar idő szerint 23 órától a franciák elleni bronzmeccsen lép pályára. A harmadik helyért zajló találkozót általában a csalódott csapatok meccseként vezetik fel, de ha Anglia megszerezné a bronzot, azzal 1966 óta – amikor világbajnok lett – a legjobb eredményét érné el a tornán.