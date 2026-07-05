Paraguay még a tizenegyespontot is megpróbálta szétrúgni, Marokkó folytatja nagy menetelését – ez történt a foci-vb legutóbbi játéknapján

Ez történt a pályán:
- Elsőként Marokkó jutott a legjobb nyolc közé, miután az átaludt első félidő után 3-0-ra verte a társházigazda Kanadát.
- Marokkó ellenfele Franciaország lesz, Kylian Mbappé tizenegyesével gyűrte le Paraguayt. Mbappé a meccs utána azt mondta, ha kell, ők is tudnak szarházi módon játszani, és nem okoz nekik gondot, hogy bemocskolják a kezüket.
Ez történt a pályán kívül:
- Anglia Mexikóval találkozik majd a 16 között, és Harry Kane-ék két szót mantráznak a nagy meccs előtt.
- Elemzésünkből kiderül, miért számít Michael Olise a francia csapat csendes hősének.
- Jó-e a kvótaelosztás úgy, ahogy van? – tette fel a kérdést cikkében Marosi Gergely.
- A Ziccerben kibeszéltük a zöld-foki-szigetekiek Argentína elleni hősies helytállását.
- Ha Jürgen Klopp lesz a német kapitány, nem kizárt, hogy Lőw Zsoltot is viszi magával.
- Hogy kik fogtak összes Harry Kane lovagi címéért, arról itt írtunk.
- Higgyünk-e a technológiának, ha az érzékszerveink mást állítanak? – vetette fel Egri Viktor a horvátoktól elvett gól miatt.</li