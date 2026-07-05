Paraguay még a tizenegyespontot is megpróbálta szétrúgni, Marokkó folytatja nagy menetelését – ez történt a foci-vb legutóbbi játéknapján

2022-ben az elő-, idén a negyeddöntőben találkozik egymással a vébén Marokkó és Franciaország. Az afrikai csapat, amely egyedül annyi győzelmet aratott az egyenes kieséses szakaszban, mint a kontinenes többi képviselője, Kanadát búcsúztatta, míg a nagy favorit franciák nagyon megszenvedtek a karcos (Kylian Mbappé szerint szarházi módon) stílusban focizó Paraguay ellen. A játéknap összefoglalója.

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