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Foci foci vb 2026

Paraguay még a tizenegyespontot is megpróbálta szétrúgni, Marokkó folytatja nagy menetelését – ez történt a foci-vb legutóbbi játéknapján

foci vb 2026 nyolcaddöntők kanada marokkó paraguay franciaország összefoglaló
MAURO PIMENTEL / AFP
Mbappé felvette a kesztyűt, spanyol nyelvtudását használva rendre visszavágott a paraguayi játékosoknak.
admin Dajka Balázs
2026. 07. 05. 03:35
foci vb 2026 nyolcaddöntők kanada marokkó paraguay franciaország összefoglaló
MAURO PIMENTEL / AFP
Mbappé felvette a kesztyűt, spanyol nyelvtudását használva rendre visszavágott a paraguayi játékosoknak.
2022-ben az elő-, idén a negyeddöntőben találkozik egymással a vébén Marokkó és Franciaország. Az afrikai csapat, amely egyedül annyi győzelmet aratott az egyenes kieséses szakaszban, mint a kontinenes többi képviselője, Kanadát búcsúztatta, míg a nagy favorit franciák nagyon megszenvedtek a karcos (Kylian Mbappé szerint szarházi módon) stílusban focizó Paraguay ellen. A játéknap összefoglalója.

Ez történt a pályán:

Ez történt a pályán kívül:

  • Anglia Mexikóval találkozik majd a 16 között, és Harry Kane-ék két szót mantráznak a nagy meccs előtt.
  • Elemzésünkből kiderül, miért számít Michael Olise a francia csapat csendes hősének.
  • Jó-e a kvótaelosztás úgy, ahogy van? – tette fel a kérdést cikkében Marosi Gergely.
  • A Ziccerben kibeszéltük a zöld-foki-szigetekiek Argentína elleni hősies helytállását.
  • Ha Jürgen Klopp lesz a német kapitány, nem kizárt, hogy Lőw Zsoltot is viszi magával.
  • Hogy kik fogtak összes Harry Kane lovagi címéért, arról itt írtunk.
  • Higgyünk-e a technológiának, ha az érzékszerveink mást állítanak? – vetette fel Egri Viktor a horvátoktól elvett gól miatt.</li
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