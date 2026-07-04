Kormánypárti és ellenzéki képviselők fogtak össze Nagy-Britanniában Harry Kane lovagi címéért

Komoly mozgalom szerveződik Angliában a futballválogatott csapatkapitánya, Harry Kane lovagi címéért.

Mint korábban írtuk, a jelenleg zajló világbajnokságon, az első egyenes kieséses meccsükön az angolok a 7. perctől a 74. percig egygólos hátrányban játszottak, majd Kane 9 perc leforgása alatt két góllal megfordította a mérkőzést, így az övéi jutottak be a legjobb tizenhat csapat közé.

A meccs után először a szurkolók, a közösségi médiában kezdték el követelni Kane lovaggá ütését, majd Layla Moran parlamenti képviselő is felkarolta a mozgalommá terebélyesedő ügyet. Moran indítványát több kormánypárti és ellenzéki politikus is támogatja.

A 32 éves Kane a 2018-as oroszországi világbajnokságot követően megkapta a Brit Birodalom Rendjének (OBE) kitüntetését, ami az első lépés a lovaggá ütés felé – írja az MTI.