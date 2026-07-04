Ez már helyzet volt!
Kanada magasan szerzett labdát, Ali Ahmed passza után Oluwaseyi szépen fordult be Halhal mellett, de lapos lövését Bono lábbal védte.
Kanada magasan szerzett labdát, Ali Ahmed passza után Oluwaseyi szépen fordult be Halhal mellett, de lapos lövését Bono lábbal védte.
Bono előbb Eustáquio ravasz szögletét öklözte ki, majd beleért Jonathan David próbálkozásába is, igaz, a kanadai csatár már szinte az alapvonalról húzta kapura a labdát.
Kanada feketében, Marokkó fehérben. Hadd szóljon!
A houstoni stadion – amely most búcsúzik a tornától – teteje becsukható, és így is tettek, mivel helyi idő szerint délben rendezik a meccset – 39 fokban. A fedett stadionban azonban 22 fok van, ami sokkal kellemesebb.
És nehéz eldönteni, hogy melyik csapatnak szurkolnak többen a lelátón, hiszen a kanadai és a marokkói drukkerek is piros mezt öltöttek mára.
Akkor a csoportkörben csaptak össze, és Marokkó 2-1-re nyert. Zijes és En-Nesziri szerezte az afrikaiak gólját, és a meccs harmadik találatát is marokkói szerezte, Agerd a saját kapuját vette be.
Július 4-ike van, ami Amerikában a függetlenség napja, ráadásul ez most a 250. évfordulója, hogy az ország függetlenné vált, úgyhogy Houstonban ennek megfelelően ünnepi a hangulat, és az amerikai himnusz is felhangzott.
Hakimiék tavaly augusztusban, Kenya ellen kaptak ki legutóbb (0-1), azóta építgetik a veretlenségi sorozatot, ami immár 33 mérkőzést számlál.
A Dél-Afrikát a rendes játékidő hosszabbításában kiejtő Kanada azzal a Marokkóval találkozik, amely tizenegyesekkel búcsúztatta Hollandiát.