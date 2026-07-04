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Foci-vb, nyolcaddöntő: Kanada-Marokkó (élő)

foci vb 2026 nyolcaddöntő kanada marokkó élő közvetítés
Leo Barrilari / Odyssey Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 04. 18:50FRISSÍTVE: 2026. 07. 04. 19:12
foci vb 2026 nyolcaddöntő kanada marokkó élő közvetítés
Leo Barrilari / Odyssey Images via AFP
Alighogy véget ért az egyenes kieséses szakasz első fordulója, már indulnak is a nyolcaddöntők. Az első párosításban az egyik házigazda, Kanada próbál meglepetést okozni a 2022-ben negyedik helyen záró Marokkó ellen. Kövesd velünk élőben!
Júl. 4. Július 4. 19:00
HOUSTON NRG Stadium
CAN Kanada
0:0
MAR Marokkó
NYOLCADDÖNTŐ
közvetítés
4-4-2
4-2-3-1
Maxime Crepeau Crépeau 16
Alistair Johnston Johnston 2
Luc Rollet de Fougerolles De Fougerolles 4
Moise Bombito Lumpungu Bombito 15
Richie Laryea Laryea 22
Tajon Buchanan Buchanan 17
Niko Sigur Sigur 23
Stephen Antunes Eustaquio Eustàquio 7
Ali Ahmed Ahmed 20
Jonathan David J. David 10
Tani Oluwaseyi Oluwaseyi 12
Yassine Bounou Bono 1
Achraf Hakimi Mouh Hakimi 2
Issa Diop Issa 14
Redouane Halhal Halhal 25
Noussair Mazraoui Mazraoui 3
Ayyoub Bouaddi Bouaddi 6
Neil El Aynaoui El Aynaoui 24
Brahim Abdelkader Diaz Brahim 10
Azzedine Ounahi Ounahi 8
Bilal El Khannouss El Khannouss 23
Ismael Saibari Ben El Basra Saibari 11
11'

Ez már helyzet volt!

Kanada magasan szerzett labdát, Ali Ahmed passza után Oluwaseyi szépen fordult be Halhal mellett, de lapos lövését Bono lábbal védte.

5'

Munkában a marokkói kapus

Bono előbb Eustáquio ravasz szögletét öklözte ki, majd beleért Jonathan David próbálkozásába is, igaz, a kanadai csatár már szinte az alapvonalról húzta kapura a labdát.

18:58

Kint 39, bent 22 fok

A houstoni stadion – amely most búcsúzik a tornától – teteje becsukható, és így is tettek, mivel helyi idő szerint délben rendezik a meccset – 39 fokban. A fedett stadionban azonban 22 fok van, ami sokkal kellemesebb.

18:55

Vörösbe borult a lelátó

És nehéz eldönteni, hogy melyik csapatnak szurkolnak többen a lelátón, hiszen a kanadai és a marokkói drukkerek is piros mezt öltöttek mára.

18:49

Négy éve is találkozott egymással a két csapat

Akkor a csoportkörben csaptak össze, és Marokkó 2-1-re nyert. Zijes és En-Nesziri szerezte az afrikaiak gólját, és a meccs harmadik találatát is marokkói szerezte, Agerd a saját kapuját vette be.

18:44

Az amerikai nézők már ünnepelnek

Július 4-ike van, ami Amerikában a függetlenség napja, ráadásul ez most a 250. évfordulója, hogy az ország függetlenné vált, úgyhogy Houstonban ennek megfelelően ünnepi a hangulat, és az amerikai himnusz is felhangzott.

18:38

Jön az első nyolcaddöntő!

A Dél-Afrikát a rendes játékidő hosszabbításában kiejtő Kanada azzal a Marokkóval találkozik, amely tizenegyesekkel búcsúztatta Hollandiát.

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