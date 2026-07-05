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Foci foci vb 2026

Mbappé: Azt hitték, szmokingban jövünk a meccsre, de mi is tudunk szarházi módon játszani

foci vb 2026 nyolcaddöntő paraguay franciaország kylian mbappé
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 05. 02:55
foci vb 2026 nyolcaddöntő paraguay franciaország kylian mbappé
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Paraguay mindent bevetett Franciaország ellen, a dél-amerikai csapat játékosai hol verbálisan, hol tettleg inzultálták a vb egyik nagy esélyesének tartott franciákat. De Kylian Mbappé szerint a franciák készültek erre, és megmutatták, hogy ha kell, be tudják mocskolni a kezüket.

Az első félidőben volt is egy tömegjelenet, miután Andrés Cubas hátulról földre vitte Kylian Mbappét, de a folytatásban is előfordultak alattomos megmozdulások, Juan Cáceres például a földön fekve rúgta meg szándékosan Mbappét, akit Matías Galarza egy ízben úgy könyökölt le, hogy a labda nem is volt a közelben.

A franciákat sem kellett félteni, felvették a kesztyűt, Mbappé spanyol nyelvtudását kihasználva arra buzdította Galarzát a könyökös után, hogy létesítsen szexuális kapcsolatot az édesanyjával.

Paraguay valahogy lehozta a meccset sárga lap nélkül

A franciák közül három játékos – Bradley Barcola, Manu Koné és Michael Olise – is sárga lapot kapot, Paraguay viszont megúszta lapok nélkül, ilyen vb-meccsen legutoljára 1998-ban fordult elő.

A meccs utáni nyilatkozatában Mbappé hangsúlyozta, nincs jó vagy rossz stílus a futballban, mert mindenki a győzelemre törekszik – a maga módján és eszközeivel, az erősségeit kidomborítva.

Tudtuk, hogy milyen meccs vár majd ránk. Megmutattuk, hogy nem olyan csapat vagyunk, amely csak támadni tud. Ha be kell mocskolni a kezünket, akkor megtesszük, nem okoz problémát számunkra.

Azt hitték, szmokingban jövünk majd a meccsre, de nem így tettünk, és mi is tudunk szarházi módon, piszkos futballt játszani, és még ebben is jobbak voltunk” – mondta Mbappé, aki többször is látványosan kinevette a paraguayiakat, a lefújás után pedig nem fogott kezet a paraguayi kapussal, Orlando Gill-lel, aki erre megdobta a labdával.

Ezen a vébén egyenlített, az örökranglistán közelít Messihez

Mbappé az idei tornán már hét gólnál jár, akárcsak Lionel Messi, ők ketten mondhatják csak el magukról, hogy két vébén is eljutottak hét találatig. Az örökrangsor élén Messi áll 20 góllal, de Mbappé közelebb férkőzött hozzá, mert a győztes tizenegyes volt a 19. vb-találata.

Franciaország a negyeddöntőben Marokkóval találkozik majd magyar idő szerint csütörtökön 22 órától.

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