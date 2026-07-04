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Foci foci vb 2026

Több vb-hely járna Európának, vagy itt az ideje leszállni a magas lóról?

Robert Cianflone/Getty Images
admin Marosi Gergely
2026. 07. 04. 16:00
Robert Cianflone/Getty Images
A FIFA még mindig nem ad szusszanásnyi szünetet sem, a legjobb 32 között megrendezett párharcokat pihenőnap nélkül követik a nyolcaddöntők a labdarúgó-világbajnokságon. A legjobb 16 között ott van még mindhárom rendező, 7 európai és 9 más zónába tartozó válogatott várhatja a folytatást. A mezőny kiegyenlítődése látványos, ettől függetlenül a torna előtt topfavoritnak tekintett válogatottak – Franciaország, Argentína, Spanyolország – továbbra is fő esélyesnek számítanak. Az eredményeket elnézve feltehetjük viszont a kérdést: jó-e a kvótaelosztás úgy, ahogy van?

Ezért néz focit az ember – állapíthatta meg mindenki, aki nézte a simának ígérkező, de a torna eddigi legemlékezetesebb mérkőzését hozó Argentína–Zöld-foki Köztársaság találkozót a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A címvédő Argentína ugyan továbbjutott hosszabbítás után, ám a kétszer is egyenlítő, végül hősies csatában 3–2-re alulmaradó abszolút vb-újonc kivívta a világ futballrajongóinak feltétel nélküli elismerését. A Zöld-foki Köztársaság – melynek „vb-létjogosultságát” sokan kétségbe vonták a torna előtt – a rendes játékidőben három volt világbajnokkal (Spanyolország, Uruguay, Argentína) is ikszelni tudott, ez önmagában is elképesztő bravúr.

Bubista szövetségi kapitány játékosai nemzeti hősök lettek, és bizonyították: nem érdemes lebecsülni a bővített mezőnybe bekerült meglepetéscsapatokat.

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