Több vb-hely járna Európának, vagy itt az ideje leszállni a magas lóról?

Ezért néz focit az ember – állapíthatta meg mindenki, aki nézte a simának ígérkező, de a torna eddigi legemlékezetesebb mérkőzését hozó Argentína–Zöld-foki Köztársaság találkozót a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A címvédő Argentína ugyan továbbjutott hosszabbítás után, ám a kétszer is egyenlítő, végül hősies csatában 3–2-re alulmaradó abszolút vb-újonc kivívta a világ futballrajongóinak feltétel nélküli elismerését. A Zöld-foki Köztársaság – melynek „vb-létjogosultságát” sokan kétségbe vonták a torna előtt – a rendes játékidőben három volt világbajnokkal (Spanyolország, Uruguay, Argentína) is ikszelni tudott, ez önmagában is elképesztő bravúr.

Bubista szövetségi kapitány játékosai nemzeti hősök lettek, és bizonyították: nem érdemes lebecsülni a bővített mezőnybe bekerült meglepetéscsapatokat.