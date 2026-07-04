A horvátoktól elvett gól tanulsága: a videóbírónak sincs igazából videója

A horvátok drámai körülmények között visszavont gólja esetében elfogadjuk-e a „labdaszeizmográf” kijelzője alapján, hogy Matanovic hozzáért a labdához, vagy higgyünk a szemünknek, amely szerint a labda forgása és mozgásának iránya nem változott, azaz a horvát támadó nem idézett elő leshelyzetet a látszólagos egyenlítő gól előtt?

A futballban már talán elsősorban nem az a jó, amit a pályán látunk, hanem az, hogy esszenciálisan tartalmaz mindent, amit az életünk során át kéne gondolnunk.

Egy világbajnokság, ha kellő mélységben figyelünk, felér egy életvezetési és filozófiai gyorstalpalóval, persze nem nagyon tesszük, mert a bölcselkedő nyugalmat megzavarja a kiesés vigasztalhatatlan bánata vagy a továbbjutás mámora. De most üljünk törökülésbe, engedjük el az előítéleteink okozta kötelmeket és feszültségeket, és figyeljünk befelé!

A technológia semmin nem segített

Lássuk be, a technológia semmin nem segített, és ezt tudhattuk volna előre. A kudarccal kapcsolatban nem kell az érzékszerveinkre, elég az érzéseinkre hagyatkozni. A számtalan meccset és trófeát befolyásoló játékvezetői tévedésre adandó válaszhoz úgy tűnt, minden rendelkezésre állt, de mindez önámításnak bizonyult.