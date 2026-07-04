Ezt a két szót mantrázzák az angolok, miközben a vb eddigi legnagyobb kihívására készülnek

Bármilyen furcsa is ezt leírni, de talán több minden szól az előzetesen az egyik nagy esélyesnek tartott angol labdarúgó-válogatott ellen, mint mellette a világbajnoki nyolcaddöntőben. Thomas Tuchel csapata ugyanis ahhoz a Mexikóhoz látogat, amely hazai pályán, 80 ezer fanatikus szurkoló előtt, egy olyan stadionban fogadja az európai válogatottat, ahol nem szokása kikapni. Az angolok dolgát az sem segíti, hogy tengerszint feletti 2241 méteres magasságban található az Estadio Azteca, és miközben egy-két hetes akklimatizáció javasolt ilyenkor, Harry Kane-ék a meccs előtt két nappal érkeztek meg a fővárosba.

Nincs kifogás

– a Daily Mail szerint ezt mantrázzák maguknak az angol játékosok a mérkőzés előtt, amit Kane-től vettek a játékosok.

„Több szempontból is nehéz mérkőzés lesz. Eddig remek vébéjük van, és az egyéb dolgok még nagyobb kihívássá teszik számunkra az összecsapást” – utalt Kane arra, hogy a mexikói drukkerek az ecuadori csapatot egész éjszaka hangosan zavarták a pihenésben, illetve pénteken volt egy öt és fél órás időszak, amíg azon ment a huzavona, hogy a várható zivatarok miatt előrébb hozzák a mérkőzést, végül az a döntést született, hogy az eredetileg kiírt időpontban (magyar idő szerint hétfőn hajnali 2-kor) lesz a meccs.

Most értünk el a torna azon szakaszához, amikor a legfontosabb, hogy lendületbe jöjjünk, és a játékunk úgy működjön, ahogy tudjuk, hogy képes rá a csapat. Nincsenek kifogások. Lehet, hogy keményen meg kell majd küzdenünk, másképp kell nyernünk, mint amire számítanánk, de erről szól a világbajnokság

– mondta a tornán eddig öt gólt szerző Kane, aki megjegyezte: az ilyen mérkőzések miatt kezd el mindenki futballozni.

Kőkemény ágra kerültek az angolok, ugyanis egy továbbjutás esetén a brazil-norvég párharc győztesével találkoznának, az elődöntőben pedig akár a címvédő argentinok is szembe jöhetnek.