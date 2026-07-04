sportlabdarúgásfoci vb 20262026-os fifa-világbajnokság
Foci foci vb 2026

A vb csendes hőse, akinek minden labdaérintésében ott a gólveszély

Michael Olise a svédek ellen közel járt ahhoz, hogy a vb gólját lője.
Mattia Ozbot/Getty Images
Michael Olise a svédek ellen közel járt ahhoz, hogy a vb gólját lője.
Kovács Gábor
2026. 07. 04. 17:20
Michael Olise a svédek ellen közel járt ahhoz, hogy a vb gólját lője.
Mattia Ozbot/Getty Images
Michael Olise a svédek ellen közel járt ahhoz, hogy a vb gólját lője.
Kylian Mbappé góljai és Ousmane Dembélé remek formája mellett könnyű megfeledkezni Michael Oliséről, pedig a csoportkör alapján talán ő volt a franciák legfontosabb játékosa. Gólt ugyan még nem szerzett a tornán, de öt gólpasszával vezeti a világbajnokság asszisztrangsorát, és szinte minden francia támadásban kulcsszerepet vállal.

A gólszerzők általában több figyelmet kapnak, mint azok a játékosok, akik a helyzeteket kialakítják. Pedig sokszor legalább olyan fontos az utolsó passz, mint maga a befejezés. Michael Olise ezt bizonyította eddig a vb-n. Az öt gólpassz önmagában is kiemelkedő teljesítmény – különösen úgy, hogy három meccsen érte el –, de

a statisztikák alapján még ennél is nagyobb hatással van a franciák játékára.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

A horvátoktól elvett gól tanulsága: a videóbírónak sincs igazából videója

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter benyújtotta az új alkotmánymódosítást, elküldik Sulyok Tamást – íme a legfőbb pontok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik