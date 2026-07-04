A vb csendes hőse, akinek minden labdaérintésében ott a gólveszély

A gólszerzők általában több figyelmet kapnak, mint azok a játékosok, akik a helyzeteket kialakítják. Pedig sokszor legalább olyan fontos az utolsó passz, mint maga a befejezés. Michael Olise ezt bizonyította eddig a vb-n. Az öt gólpassz önmagában is kiemelkedő teljesítmény – különösen úgy, hogy három meccsen érte el –, de

a statisztikák alapján még ennél is nagyobb hatással van a franciák játékára.