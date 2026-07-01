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A norvégok két hete részegek, két szurkoló megfulladt ünneplés közben, felmondott egy újabb szövetségi kapitány – élő hírfolyam a vb 21. játéknapjáról

Sebastián Beccacece, az ecuadori válogatott szövetségi kapitánya.
Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images
Sebastián Beccacece, az ecuadori válogatott szövetségi kapitánya.
admin Aranyossy Áron
2026. 07. 01. 13:27FRISSÍTVE: 2026. 07. 01. 13:55
Sebastián Beccacece, az ecuadori válogatott szövetségi kapitánya.
Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images
Sebastián Beccacece, az ecuadori válogatott szövetségi kapitánya.
Anglia bebizonyíthatja, hogy jobbhátvédek nélkül is tud élni, a belgák pedig azt, hogy képesek Szenegál ellen háromesélyes meccset nyerni. Hajnalban pedig az Egyesült Államok orra alá törne borsot a lenézett bosnyák csapat.
13:55

Ma reggel is jelentkezett a Ziccer!

A világbajnokságon megszokhatták olvasóink, hogy hárman leülünk átbeszélni az elmúlt nap tanulságait. Ma reggel is így történt.

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Kezdjük egy kis vidámsággal

A norvégok edzője ugyanis nagyon vicces beszédet tartott. A skandinávok 2-1-re verték Elefántcsontpartot, így folytatódik a vb-kaland. Solbakken edző ezzel kapcsolatban azt mondta, a továbbjutásnak hála már két hete nyugodtan berúghat mindenki ítélkezés nélkül az országban, ez most folytatódhat a továbbjutással. Még a braziloknak is üzent.

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12:49

Üdvözöljük olvasóinkat!

Ugye hiányoztunk? Természetesen ma is pörög tovább a világbajnokság, így minden hírével, rezdülésével igyekszünk tartani a lépést továbbra is. Az előző játéknap, a szerda hajnalban játszott mérkőzések eredményével ebben a cikkben megtalálhatók:

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