A norvégok két hete részegek, két szurkoló megfulladt ünneplés közben, felmondott egy újabb szövetségi kapitány – élő hírfolyam a vb 21. játéknapjáról

A norvégok edzője ugyanis nagyon vicces beszédet tartott. A skandinávok 2-1-re verték Elefántcsontpartot, így folytatódik a vb-kaland. Solbakken edző ezzel kapcsolatban azt mondta, a továbbjutásnak hála már két hete nyugodtan berúghat mindenki ítélkezés nélkül az országban, ez most folytatódhat a továbbjutással. Még a braziloknak is üzent.