A norvégok két hete részegek, két szurkoló megfulladt ünneplés közben, felmondott egy újabb szövetségi kapitány – élő hírfolyam a vb 21. játéknapjáról

Ma reggel is jelentkezett a Ziccer!
A világbajnokságon megszokhatták olvasóink, hogy hárman leülünk átbeszélni az elmúlt nap tanulságait. Ma reggel is így történt.
A világbajnokságon megszokhatták olvasóink, hogy hárman leülünk átbeszélni az elmúlt nap tanulságait. Ma reggel is így történt.
Sebastián Beccacece is felajánlotta a távozását, miután úgy érezte, kudarcot vallott.
Mexikóvárosban hatalmas buli alakult ki Ecuador legyőzése után, ami legalább ketten belehaltak.
Nem. De egy kicsit mégis. Merthogy már öt gólpassznál tart a vébén és már csak egy kell, hogy beérje a világhírű brazil csúcsát.
A norvégok edzője ugyanis nagyon vicces beszédet tartott. A skandinávok 2-1-re verték Elefántcsontpartot, így folytatódik a vb-kaland. Solbakken edző ezzel kapcsolatban azt mondta, a továbbjutásnak hála már két hete nyugodtan berúghat mindenki ítélkezés nélkül az országban, ez most folytatódhat a továbbjutással. Még a braziloknak is üzent.
Ugye hiányoztunk? Természetesen ma is pörög tovább a világbajnokság, így minden hírével, rezdülésével igyekszünk tartani a lépést továbbra is. Az előző játéknap, a szerda hajnalban játszott mérkőzések eredményével ebben a cikkben megtalálhatók: