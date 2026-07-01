„Ha Florentino Pérez ajánlatot fontolgat, akkor megkímélheti magát a fáradságtól, mert nem akarjuk eladni Michael Olisét”

A francia válogatott támadónak remek éve volt a Bundesliga-győztes csapatban, összesen 52 tétmeccsen lépett pályára, ezeken 22 gól és 31 gólpassz volt a mérlege. Egy ilyen remeklés nem kerüli el a Real Madrid vezetőinek figyelmét sem, ennek ellenére a Bayern München elnöke a sarkára állt.

„Ahogy már korábban is elmondtam, ha Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke ajánlatot fontolgat, akkor megkímélheti magát a fáradságtól, mert nem akarjuk eladni Michael Olisét. A Bayern München nagyon jó kapcsolatot ápol a Real Madriddal, és ennek eredményeként felvették velem a kapcsolatot, hogy elmondják: egyrészt egyáltalán nincs kapcsolatuk Michael Olisével, másrészt nem szeretnék, ha a médiában folyamatosan ilyen spekulációk jelennének meg. Ő a Bayern München játékosa, és hosszú távú szerződése van. Mi pedig nem vagyunk eladó klub”

– idézte Herbert Hainert, a Bayern München elnökét az Abendzeitung.

A potenciális kérők azért bánhatják a dolgot, mert a világbajnokságon is szárnyal a támadó, öt gólpasszával már Pelé rekordját ostromolja.