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Két ember meghalt Mexikóban, miután a válogatott nyolcaddöntőbe jutott a focivébén

Szurkolói ünneplés Mexikóvárosban a válogatott győzelme után.
Hector Quintanar/Getty Images
Szurkolói ünneplés Mexikóvárosban a válogatott győzelme után.
24.hu
2026. 07. 01. 11:53
Szurkolói ünneplés Mexikóvárosban a válogatott győzelme után.
Hector Quintanar/Getty Images
Szurkolói ünneplés Mexikóvárosban a válogatott győzelme után.
Legalább két halálos áldozatot követelt kedd éjszaka Mexikóvárosban a hazai futballválogatott világbajnoki nyolcaddöntőbe jutásának ünneplése, közölte az MTI.

A mexikói labdarúgó-válogatott Ecuadorral találkozott a vb kieséses szakaszának első körében és magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott, ami után a fővárosban össznépi ünneplés vette kezdetét.

A fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint egy 19 éves nő és egy 44 éves férfi hunyt el, a helyi egészégügyi államtitkár pedig azt közölte, hogy mindketten megfulladtak a tömegben. A helyi média úgy tudja, hogy egy harmadik áldozata is van az estének, ám ezt a hivatalos szervek még nem erősítették meg.

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