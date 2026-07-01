Két ember meghalt Mexikóban, miután a válogatott nyolcaddöntőbe jutott a focivébén

A mexikói labdarúgó-válogatott Ecuadorral találkozott a vb kieséses szakaszának első körében és magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott, ami után a fővárosban össznépi ünneplés vette kezdetét.

A fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint egy 19 éves nő és egy 44 éves férfi hunyt el, a helyi egészégügyi államtitkár pedig azt közölte, hogy mindketten megfulladtak a tömegben. A helyi média úgy tudja, hogy egy harmadik áldozata is van az estének, ám ezt a hivatalos szervek még nem erősítették meg.