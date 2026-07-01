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A franciák klasszisa egyetlen lépésre van attól, hogy a vb-történelmi rekordot döntsön

Michael Olise Svédország ellen.
Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images
Michael Olise
24.hu
2026. 07. 01. 09:14
Michael Olise Svédország ellen.
Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images
Michael Olise
Michael Olise olyan csúcsot dönthet már a világbajnokság nyolcaddöntőjében, amire nem sokan gondoltak volna.

A francia válogatott kedd este erődemonstrációt tartott Svédország ellen, játékban és eredményben egyaránt. Ugyan a 3-0-ra kevesen mondanák, hogy lehengerlő győzelem, a játék képe alapján finoman szólva hízelgő a skandinávokra nézve. A sok-sok kimagasló teljesítmény között azonban megbújt egy különleges siker is: Michael Olise két gólpasszt is kiosztott, ezzel pedig már ötnél jár a tornán.

Ennél több gólpassza csak Pelének volt, aki 1970-ben hattal zárta a világbajnokságot.

Ötig rajta kívül Robert Gadocha (1974), Pierre Littbarski (1982), Diego Maradona (1986) és Thomas Hässler (1994) jutott, de elnézve a francia csapat hihetetlenül erős keretét, Olise formáját, talán csak az kérdés, hogy beéri, vagy le is hagyja a rekorder Pelét?

Michael egy nagyon jó szezont követően igazi csúcsteljesítményt nyújt. Egy kicsit introvertált srác, de a pályán ebből semmi nem, de egy kis időre volt szüksége, hogy beilleszkedjen hozzánk, de máris meghatározó szerepet játszik. Amikor labdához ér, valami mindig történik

mondta róla Didier Deschamps szövetségi kapitány.

Franciaország legközlebb a németeket kiejtő Paraguayjal mérkőzik, ami nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, továbbjutás esetén pedig a Kanada-Marokkó párharc győztese vár rá. Olisének így kiváló esélye van a csúcsdöntésre.

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