A franciák klasszisa egyetlen lépésre van attól, hogy a vb-történelmi rekordot döntsön

A francia válogatott kedd este erődemonstrációt tartott Svédország ellen, játékban és eredményben egyaránt. Ugyan a 3-0-ra kevesen mondanák, hogy lehengerlő győzelem, a játék képe alapján finoman szólva hízelgő a skandinávokra nézve. A sok-sok kimagasló teljesítmény között azonban megbújt egy különleges siker is: Michael Olise két gólpasszt is kiosztott, ezzel pedig már ötnél jár a tornán.

Ennél több gólpassza csak Pelének volt, aki 1970-ben hattal zárta a világbajnokságot.

Ötig rajta kívül Robert Gadocha (1974), Pierre Littbarski (1982), Diego Maradona (1986) és Thomas Hässler (1994) jutott, de elnézve a francia csapat hihetetlenül erős keretét, Olise formáját, talán csak az kérdés, hogy beéri, vagy le is hagyja a rekorder Pelét?

Michael egy nagyon jó szezont követően igazi csúcsteljesítményt nyújt. Egy kicsit introvertált srác, de a pályán ebből semmi nem, de egy kis időre volt szüksége, hogy beilleszkedjen hozzánk, de máris meghatározó szerepet játszik. Amikor labdához ér, valami mindig történik

– mondta róla Didier Deschamps szövetségi kapitány.

Franciaország legközlebb a németeket kiejtő Paraguayjal mérkőzik, ami nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, továbbjutás esetén pedig a Kanada-Marokkó párharc győztese vár rá. Olisének így kiváló esélye van a csúcsdöntésre.