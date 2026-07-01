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Harry Kane: Mindenkinek van hősies pillanata, ez most az enyém volt

Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 01. 21:25
Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Harry Kane szerint mindenkinek vannak hősies pillanatai, számára szerdán jött el ez a nap, hiszen az angol labdarúgó-válogatott az ő két góljával győzte le 2-1-re a Kongói DK-t a világbajnokság egyenes kiesés szakaszának első fordulójában.

Az első lövésből megszületett az első gól, utána pedig még nehezebb lett a helyzet

– mondta Thomas Tuchel szövetségi kapitány arra utalva, hogy Brian Cipenga már a hetedik percben vezetéshez juttatta az afrikai együttest Atlantában.

Az angolok német edzője hozzátette, az első ivószünet után ők irányították a játékot, majd a csereként beállt futballisták is mindent beleadtak, ennek köszönhetően sikerült végül megnyerniük a mérkőzést.

„Megérdemelt győzelem volt, de keményen meg kellett dolgoznunk érte” – szögezte le Tuchel.

Őrült mérkőzés volt, az ellenfél kapusa hihetetlen védéseket mutatott be az első félidőben

– nyilatkozta Kane.

A Bayern München csatára szerint ami a támadójátékukat illeti, a torna eddigi legjobb meccsét játszották. Mint rávilágított, elérkeztek a vb-nek abba a szakaszába, ahol ki kell küzdeni a győzelmeket, és ma pontosan ezt tették, hiszen kitartóan rohamoztak, folyamatosan nyomást gyakoroltak ellenfelükre, és végül eljön az ő pillanatuk.

Kane a 75. és a 86. percben tudta bevenni az ellenfél kapuját. Pályafutása 15. vb-mérkőzése után már 13 góllal büszkélkedhet, ezzel a legendás brazil Pelét megelőzve az örökranglista hatodik helyére lépett előre.

Arról beszéltünk, hogy mindenkinek megvan a maga hősi pillanata. Ez a csapat bármelyik tagjával megtörténhet. Számomra ma jött el ez a nap. Fantasztikus érzés ezt véghez vinni

– vélekedett.

Az angolok a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkoznak magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától.

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