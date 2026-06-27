Tisztul a kép a csoportharmadikoknál a vébén, öt továbbjutó már megvan

Az először 48 csapat részvételével zajló labdarúgó-világbajnokságon a 12 csoportharmadikból a legjobb nyolc kerül a kieséses szakaszba, a legutóbbi játéknapot követően

Paraguay és Szenegál csatlakozott a már továbbjutott Bosznia-Hercegovinához, Ecuadorhoz és Svédországhoz.

Az első búcsúzó is megvan a harmadikok közül, ugyanis Uruguay már biztosan nem lesz tagja a legjobb 32 mezőnyének.

A csoportharmadikok tabellája:

1. Svédország (F) 3 1-1-1 7-7 4 pont – továbbjutott

2. Ecuador (E) 3 1-1-1 2-2 4 – továbbjutott

3. Bosznia-Hercegovina (B) 3 1-1-1 5-6 4 – továbbjutott

4. Paraguay (D) 3 1-1-1 2-4 4 – továbbjutott

5. Szenegál (I) 3 1-0-2 8-6 3 – továbbjutott

6. Irán (G) 3 0-3-0 3-3 3

7. Horvátország (L) 2 1-0-1 3-4 3

8. Koreai Köztársaság (A) 3 1-0-2 2-3 3

9. Algéria (J) 2 1-0-1 2-4 3

10. Skócia (C) 3 1-0-2 1-4 3

11. Uruguay (H) 3 0-2-1 3-4 2 – kiesett

12. Kongói DK (K) 2 0-1-1 1-2 1