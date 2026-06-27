Tisztul a kép a csoportharmadikoknál a vébén, öt továbbjutó már megvan

Az először 48 csapat részvételével zajló labdarúgó-világbajnokságon a 12 csoportharmadikból a legjobb nyolc kerül a kieséses szakaszba, a legutóbbi játéknapot követően
Paraguay és Szenegál csatlakozott a már továbbjutott Bosznia-Hercegovinához, Ecuadorhoz és Svédországhoz.
Az első búcsúzó is megvan a harmadikok közül, ugyanis Uruguay már biztosan nem lesz tagja a legjobb 32 mezőnyének.
A csoportharmadikok tabellája:
1. Svédország (F) 3 1-1-1 7-7 4 pont – továbbjutott
2. Ecuador (E) 3 1-1-1 2-2 4 – továbbjutott
3. Bosznia-Hercegovina (B) 3 1-1-1 5-6 4 – továbbjutott
4. Paraguay (D) 3 1-1-1 2-4 4 – továbbjutott
5. Szenegál (I) 3 1-0-2 8-6 3 – továbbjutott
6. Irán (G) 3 0-3-0 3-3 3
7. Horvátország (L) 2 1-0-1 3-4 3
8. Koreai Köztársaság (A) 3 1-0-2 2-3 3
9. Algéria (J) 2 1-0-1 2-4 3
10. Skócia (C) 3 1-0-2 1-4 3
11. Uruguay (H) 3 0-2-1 3-4 2 – kiesett
12. Kongói DK (K) 2 0-1-1 1-2 1