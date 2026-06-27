Tovább folytatódik a zöld-foki tündérmese, a spanyolok potyagóllal küldték haza Uruguayt

Uruguay nem gondolkodhatott másban, csak a győzelemben a mérkőzés előtt, ennek megfelelően igyekeztek is neki ugrani az elején Spanyolországnak, másfél perc után aztán mégis majdnem utóbbi szerzett vezetést.

Az első félidőnek főleg az első fele rengeteg pontatlanságot, eladott labdát és ki nem kényszerített hibát hozott mindkét oldalon, de a spanyolok többé-kevésbé kézben tartották a meccset. A dél-amerikaiaknak egyedül a hidratációs szünet után volt egy rövid periódusuk amikor az ellenfelük fölé tudtak nőni –a félidő végén mégis Spanyolország szerzett gólt, az egyébként gyengén játszó Alex Baena eresztett meg egy nem túl jó lövést az uruguayi kapura a tizenhatoson belül, Muslera pedig bevédte a labdát.

Vélhetően ez a potyagól volt az utolsó érdemi történés, ami Muslera nevéhez fűződik majd világbajnokságon, mert a szövetségi kapitány, Marcelo Bielsa a félidőben lecserélte a kapusát.

Aztán nem sokkal később lecserélte a csapatkapitányát, a gyengén és idegesen játszó Federico Valverdét is, de változást nem tudott ezzel sem elérni a játékban. Főleg Dani Olmo beállása után a spanyolok egyre nagyobb kontrollt tudtak kialakítani a meccs felett, helyzeteik is nekik voltak, a legnagyobbat Ferran Torres hagyta ki. A Barcelona támadója ziccerben kilépve, a kapussal szemben állva nem találta el a kaput.

A mérkőzés legvégén már csak a csontzene szólt, amit elsősorban a dél-amerikaiak támadója, Augustín Canobbio szolgáltatott, teljesen megérdemelten kapott piros lapot egy Cubarsíval szembeni belépő miatt. Az uruguayi a kiállítás után nem ment be az öltözőbe, a spanyolok kispadjánál kezdett balhézni, amit a lefújás után a pályán is folytatott.

Zöld-foki szigetek a legjobb 32 között

A torna egyik szenzációját szolgáltatja már most az afrikai csapat azzal, hogy biztos továbbjutó helyen végzett ebben a csoportban. A spanyolok meccsével egy időben játszottak egy minden elemében felejthető meccset Szaúd-Arábiával, ahol összességében ők álltak közelebb egy esetleges győztes gólt megszerzéséhez. Ez azonban nem született meg, a 0–0-ás döntetlen az afrikai csapat harmadik iksze volt a tornán, tehát úgy várhatják a következő kört, hogy még veretlenek a világbajnokságon.

A 32 között Spanyolország a J csoport második helyezettjével, vélhetően Auszriával találkozik, Zöld-foki szigetek ellenfele pedig a címvédő Argentína lesz.