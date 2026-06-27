Dembélé mesterhármast lőtt, Zöld-foki-szigetek továbbjutott, Uruguay elhullott – ez történt a vb-n az éjszaka

Elmaradt Kylian Mbappé és Erling Haaland külön meccse a világbajnokság I csoportjában, miután a Manchester City csatára nem került a kezdőcsapatba, és a meccs későbbi szakaszában sem állt be. A meccs így nem róla, de nem is Mbappéról szólt, hanem a regnáló aranylabdás Ousmane Dembéléről, aki pályafutása talán legjobb meccsét játszotta a francia válogatott mezében, mesterhármassal tette le a névjegyét. Rajta kívül betalált még Doue, a norvégok oldaláról pedig Aasgaard, ők alakították ki a 4–1-es végeredményt. Amihez az is kellett persze, hogy Strand Larsen kihagyja a Norvégiának megítélt büntetőt a második félidő elején.

A csoport másik meccsén Szenegál ledózerolta a meccs végére teljesen széteső Irakot. A csereként beállt Pape Gueye két hatalmas gólt lőtt a második félidőben, de a szintén csereként beállt Ndiaye sem szégyenkezhet a találata miatt.

A csoportból Franciaország csoportelsőként, Norvégia másodikként jutott tovább, Szenegál még izgulhat, hogy a legjobb harmadikak között végül ott legyen. A franciák a 32 között Svédországgal, Norvégia pedig Elefántcsontparttal játszik.

Uruguay méltatlanul távozik

Megkoronázta eddigi gyenge teljesítményét a spanyol válogatott ellen Uruguay, és egy, az első félidő végén Fernando Muslera által bevédett potyagóllal pecsételte meg a kiesését a világbajnokságról. A spanyolok a meccs legnagyobb részében irányították a játékot, a mérkőzés utolsó szakaszában akár még további gólokat is szerezhettek volna, de a gólszerzők közé végül csak Alex Baena iratkozott fel.

Már a mérkőzés előtt is minden az uruguayi öltözőben kirobbant balhétól volt hangos, miután a csapat kulcsjátékosai – Fede Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur – nyíltan szembementek Marcelo Bielsa szövetségi kapitánnyal, az edzésmódszereit és a felfogását kritizálva. Valverde lecseréléséből lehet, hogy lesz még ügy, Musleráéból már kevésbé – a veterán kapust a hibája után a félidőben az öltözőben hagyta, és lehet hogy egyúttal el is búcsúztatta Bielsa. A mérkőzés krónikájához tartozik még, hogy az uruguayiak támadója, Augustín Canobbio azonnali pirosat kapott, megkoronázva a meccs végén bemutatott ámokfutását.

A csoport másik meccsén Zöld-foki-szigetek játszott egy minden szempontból felejthető 0-0-s döntetlent Szaúd-Arábia ellen, ezzel megcsípve Uruguay előtt a csoport második helyét. Igazi szenzáció az afrikaiak továbbjutása, a 32 között a címvédő Argentína vár majd rájuk. A spanyolok ellenfele a J csoport másodikja lesz, vélhetően majd Ausztria.

A hajnali meccsek lüktető, jó focit hoztak: Egyiptom és Irán meccsén a gyors gólváltás mellett volt egy kihagyott tizenegyes is Taremi révén – aztán a legvégén egy drámai körülmények között született, majd les miatt elvett újabb iráni gól. A vége döntetlen lett, ezzel Irán a csoport harmadik, Egyiptom a második helyén végzett. Közben a belgák régen látott magabiztossággal és jó teljesítménnyel verték megérdemelten Új-Zélandot, és készülhetnek a kieséses szakaszra.