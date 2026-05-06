„Elég egyértelmű helyzet volt” – Simeone hiányolt egy tizenegyest, de nem akar bírózni

Az Arsenal jutott be elsőként a Bajnokok Ligája budapesti döntőjébe, miután az idegenbeli 1–1-et követően hazai pályán 1–0-ra legyőzte az Atlético Madridot.

A nem annyira látványos, de végletekig feszült meccs után Diego Simeone, az Atleti vezetőedzője azt mondta, hogy érzése szerint az első meccs második félidejében nyerhetett volna a csapata, de nem sikerült akkor előnybe kerülni, Londonban pedig, bár feljavultak védekezésben, támadásban nem mutattak eleget. Volt egy szituáció az 56. percben, amikor Antoine Griezmann ellen tizenegyest érően szabálytalankodtak, azonban Daniel Siebert előtte szabálytalannak látta Marc Pubillt, így büntető helyett az Arsenal jöhetett szabadrúgással. Amikor erről kérdezték Simeonét, nem akart bírózni.

Nem fogok ilyen egyszerű dolgokon rugózni. Igen, szabálytalanság történt, elég egyértelmű helyzet volt, de a játékvezető Pubill ellen fújt. Elfogadjuk, a legjobb belátása szerint döntött. Nem akarok ezzel foglalkozni, mert az csak kifogás lenne, és nem keresek kifogásokat

– mondta Simeone.

Az argentin edző az Arsenalt és Mikel Artetát is méltatta.

Kiestünk, nem marad más hátra: gratulálunk az Arsenalnak. Jól teljesítettek. Olyan a csapat és az edzője, amelyet kedvelek. Következetes stratégiát követnek, és jelentős pénzügyi forrásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ennyire versenyképesek legyenek. Mi pedig folytatjuk a munkát

– mondta Simeone, akinek a lefújás előtti pillanatokban akadt egy balhéja, ugyanis letessékelte a pályáról a hármas sípszót követelő londoni sportigazgatót, Andrea Bertát, aki korábban éveken át az Atléticónál dolgozott.

A csapatot 2011 decembere óta irányító Simeonét megkérdezték a folytatásról is, de arról egyelőre nem akart beszélni.