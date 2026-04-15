Bajnokok Ligája: gólzáporos meccsen ejtette ki a Bayern a Realt, az Arsenal is az elődöntőben

A Real Madrid a hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereséget követően háromszor is vezetést szerzett Münchenben, de végül a Bayern fordított, 4-3-re nyert és bejutott a legjobb négy közé, ahol majd a címvédő PSG lesz az ellenfele. A spanyolok tíz emberrel fejezták be a meccset. Az Arsenal 0-0-t játszott a Sportinggal, ez elég is volt az elődöntőhöz, ahol majd az Atlético Madriddal találkoznak a londoniak.