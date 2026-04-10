Slot fel akarta találni a spanyolviaszt a PSG ellen, de csúfos vége lett

Sporting–Arsenal 0-1

A papírforma alapján ez a párharc tűnt a legszorosabbnak, hisz a Premier League bajnokaspiránsa az egyetlen nem topligás csapathoz látogatott. A két csapat egyébként az elmúlt években az Európa Ligában négyszer, a Bajnokok Ligájában egyszer futott össze,

és a portugálok a rendes játékidőben egyszer sem tudták legyőzni az angolokat.

A Sporting az óriásölő norvégokat győzte le az előző körben nagy fordítással és látványos játékkal, Mikel Artetáéknak pedig a Leverkusen kiejtése után most sérülés miatt Bukayo Saka és Eberechi Eze játékát is nélkülözni kellett.

Ahogy várható volt, Jorge Jesus csapata nem tudta a letámadást a teljes meccsen fenntartani, ezért a meccs nagy része az Arsenal szokásos, passzív labdabirtoklásával telt, és a londoniak csak a legritkább esetben vállalták fel a kockázatos passzokat.

Labda nélkül a Sporting 4-2-3-1-es felállása 4-4-2-re változott, ahol Trincao lépett fel a kolumbiai (az uruguayival csak névrokon) Luis Suárez mellé, a két szélső közül Goncalves nyomult fel alkalmanként harmadiknak az első sorba, míg a két belső középpályás közül Morita lépett ki többet, a piros lappal eltiltott Hjulmand helyett játszó Simoes inkább biztosított.

Nem volt túl izgalmas az Arsenal játéka

A portugálok nem maradtak adósak agresszivitással, de a (legalábbis a hátsó területeken) labdabiztos Arsenalt ritkán sikerült hátrébb szorítani, ha pedig mégis, akkor Raya kapus előreíveléseit a volt lisszaboni csapattárs, Gyökeres többnyire sikeresen összeszedte.

Mindazonáltal az 56 százalékban, hosszú periódusokra labdát birtokló Arsenal játékát nem volt túl izgalmas nézni: a sok mozgással operáló, elmozgó játékot játszó Zubimendi–Rice–Ödegaard trió, és az alkalmanként szintén befelé forgó két szélső is csak arra használta a helycseréket, hogy a kilépő portugálok ne tudják a labdát utolérni, bátor áttörésekre csak nagyon ritkán került sor.

Arteta már-már disztópikus kontrollmániája a bajnoki meccseken is azt eredményezi, hogy a játékosok gyakran akkor sem törnek kapura, amikor a szerkezeti mozgások izgalmas bontást tennének lehetővé.

A két szélső, Madueke és Trossard játéka így főleg a vonal melletti kiszámítható „rögzítésre” korlátozódott, Gyökeres középen szokás szerint egyedül maradt, és a két, főleg belső területen felfutó szélsővédőt sem a beindulásokra használták. A meccs egészén az Arsenal mindössze 4 lövéssel próbálkozott a tizenhatoson belülről, a másik oldalon ez a szám nyolc volt, még ha alacsonyabb xG-mutatóval is.