A vb alatt még rajta röhögött mindenki, most győztes gólt szerzett az Atléticóban

Ki ne emlékezne a horvát labdarúgó-válogatott negatív világbajnoki hősére, Nikola Kalinicre? A csatárt, aki nem volt hajlandó pályára lépni az első mérkőzés hajrájában, hazazavarta Zlatko Dalic szövetségi kapitány, így kimaradt országa legnagyobb focisikeréből, a vébéezüstből, és bár a csapattársak felajánlottak neki egyet az éremből, nem fogadta el.

A balhé ellenére a nyáron leigazolta őt az Atlético Madrid, három évre érkezett, és ugyan beletelt egy kis időbe, most elkezdte a gólgyártást is. A hét közben a Sant Andreu elleni kupameccsen talált be először Atlético-játékosként, majd most, a Deportivo Alavés elleni bajnokin is eredményes volt, Arias centerezése után sodorta testtel a labdát a hálóba.

Mindez a 25. percben történt, és ugyan a második félidő elején volt egy kapufája az Atléticónak, a hajráig nyílt maradt a meccs. A 82. percben aztán Antoine Griezmann zárta le a mérkőzést, egy kontra végén elsőre ugyan kapufát találta el, de aztán a hálóba lőtte a labdát a kipattanóból. A 3-0-s végeredményt Rodrigo állította be.

Az Atlético ezzel ellépett a szezont elég jól kezdő Alavéstől és pontszámban beérte az éllovas Barcelonát, igaz, a katalánok még pályára lépnek a fordulóban.

Eredmény – La Liga, 15. forduló Atlético Madrid – Deportivo Alavés 3-0 (1-0)

