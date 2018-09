Dzsudzsák Balázs pénzügyileg mindenkit ver

Ki emlékszik még a Dzsudzsákkal bajnoki címet nyerő PSV-re? Mi lett azokkal a játékosokkal, akik holland bajnoki címet nyertek 2008-ban? Íme a válasz.

Amikor Dzsudzsák Balázs 2008-ban, 2,5 millió euróért cserébe elhagyta Debrecent és a PSV Eindhoven játékosa lett, sokan féltették, hogy nagy ugrás lesz az NB I után az Eredivisie. A magyar támadó azonban rácáfolt minden prekoncepcióra és hamar elkapta a fonalat. Mindjárt az első évében 32 meccsen lépett pályára az Eredivisében, ezalatt 11 gólt lőtt és 9 gólpasszt adott. A második éve még jobban sikerült; a bajnokságban 32 meccsen 14 gólt és 15 gólpasszt termelt, de az Európa Ligában is vállalt kettőt, kettőt.

A szurkolók hamar megszerették, persze melyik drukker ne kedvelne egy szélsőt, aki ekkora gólt lő első szezonjában a legnagyobb rivális Ajaxnak:

Első évében rögtön bajnoki címet is ünnepelhetett csapatával Dzsudzsák Balázs. Ennek már tíz éve. Megvizsgáltuk, vajon mi lett annak 2008/2009-es évad holland bajnok keretének játékosaival? Ki milyen pályafutást tud felmutatni a jobbára már 30 feletti labdarúgók közül?

A magyar vonatkozás

Dzsudzsák karrierjét minden magyar focirajongó ismeri, így az ő pályfutását csak röviden foglaljuk össze. A magyar támadó a 2007/08-as kiírás téli átigazolási időszakában csatlakozott a csapathoz, ahol azonnal bajnok lett. 2011-ben, vagyis három évvel a bajnoki arany után pazar gól- és gólpassz-statisztikákkal (97 bajnoki meccs, 41 gól, 37 gólpassz) szerződött a nagy terveket szövögető Anzsi Mahacskalába, ahonnan hamar átkerült a Dinamo Moszkva együtteséhez, amellyel 2012-ben Orosz Kupa-döntős volt. Ezt követően került Törökországba a Bursasporhoz, majd az arab emírségekbeli al-Vahdához, ahol Elnök Kupát és Öböl Kupát is nyert, az ázsiai BL-ben is kipróbálhatta magát.

Danko Lazovics

Lazovics 2010 márciusában hagyta el Hollandiát és a Zenit Szentpétervár játékosa lett. Elsőre jónak is tűnt a változtatás, ám egy fura baleset megpecsételte az orosz karrierjét. Történt ugyanis, hogy be akarta dobni a mezét a szurkolók közé, ám egy rendőr félreértette az esetet és sokkolóval hatástalanította a döbbent focistát.

Ezek után nem csoda, hogy egyre rosszabb lett a viszonya a klubbal, később kölcsön is adták a Rosztovnak, de ott is alig játszott, szinte megváltás volt a Partizan Beogradba hazatérnie, ahol hol játszott, hol nem. Így is 18 gól összejött neki 38 meccs alatt, ez éppen elégnek bizonyult egy zsíros kínai szerződéshez. A Beijingben is nagyjából kétmeccsenként lőtte a gólokat, mégsem tartották meg és ingyen az Olimpija Ljubljanába igazolt, ám a szlovéneknél összesen egyetlen meccsen szerepelt.

Egy ilyen életút után szinte különleges, hogy a Vidiben már a harmadik szezonját kezdte meg idén nyáron. Igaz, ha a hírek igazak, már nem fogja befejezni, mivel a Felcsút elleni balhés vereség (2-1) után hétfőn egyik pillanatról a másikra bejelentetet, befejezi pályafutását.

Huerelho Gomes

A bajnokságot nyerő PSV-keretnek számos nemzetközileg elismert játékosa volt. A kaput mindjárt a brazil Huerelho Gomes védte, akit posztja ellenére az egyik legjobb játékosnak tartottak a keretből. A hollandoknál töltött négy éve után a Tottenham Hotspur 9 millió eurót sem sajnált érte. A londoni csapatban is négy évet húzott le, de nem volt biztos a helye, a ma már világbajnok Hugo Llorisszal kellett csatáznia a posztért, de Brad Friedel és Carlo Cudicini is komoly konkurenciája volt.

Egy ízben a Hoffenheimnek kölcsön is adták az angolok, de csak 2014-ben váltott, azt is a Premier League-en belül: a Watford játékosa mind a mai napig. A Darazsaknál kevesebbet is hibázik, mint korábban a Spursben, egy 2016-os bajnokin különleges mérkőzése is volt: két büntetőt is kivédett a West Brom ellen.

Jefferson Farfán

Lazovics mellett a támadósor fontos tagja volt Jefferson Farfán. A perui focista az aranyérmes együttesben 7 gólt és 6 gólpasszt osztott ki és annyira jól mozgott a pályán, hogy a Schalke 10 millió euróért lecsapott rá. Gelsenkirchenben is bevált, négy év alatt nyert egy Német Kupát a csapatával és bár nem volt minden évben alapember a csapatában, mindig számítottak rá.

Így volt ez egészen 2015-ig, amikor már nem hosszabbították meg az akkor 30 éves támadó szerződését. A perui nem esett kétségbe, jó pénzért aláírt az al-Dzsazirába, ahol két év alatt ugyan alig játszott, mégis Elnök Kupát nyert. Ezek után sokan leírták már, ám 2017-ben a Lokomotiv Moszkva játékosa lett, ahol kivirágzott: 47 meccsen 15 találat mellett 9 asszisztja van, ilyen ütemben sehol máshol nem szállította a gólokat.

Ezen kívül a perui válogatott alappillére volt, az oroszországi világbajnokságon is megmutathatta magát, ráadásul az ő góljával jutott ki eleve a csapat a vébére.

Ibrahim Afellay

Sokan emlékezhetünk még Ibrahim Afellayra is, a jól cselező szélső a PSV-ben vált nemzetközi szintű labdarúgóvá, de mindenkit meglepett, amikor 2010-ben az FC Barcelona szerződtette. Az ugrás túl nagynak bizonyult számára, elvétve játszott a katalánoknál, bár második szezonjában csúnyán megsérült, ezzel gyakorlatilag keresztet vethetett a Barcás karrierjének. Csapata előbb a Schalkénak, majd az Olympiakosznak adt kölcsön a szélsőt, ezt követően meglepetésre a nem éppen technikás focijáról híres Stoke Cityhez igazolt, itt játszik azóta is.

Ahhoz képest, hogy a Barcelona játékosa volt, alig fizettek érte pénzt a klubok. Már a katalánok is csak 3 milliót adtak érte, a Schalke félmillióért vette kölcsön, a későbbiekben pedig ingyen került más klubokhoz. Elég méltatlan egy olyan játékosért, mint ő, de derékba törte karrierjét, hogy azonnal Európa egyik élcsapatába igazolt.

Ismaïl Aissati

A marokkói Ismaïl Aissatit sokra hivatott fiatalembernek számított, de előbb a Twentének adták kölcsön, majd egy szokatlan transzferként a nagy rivális Ajaxba igazolt 4 millió euróért. Amszterdamban sem találta meg a helyét, előbb a Vitesse kölcsönjátékosa lett, majd nagy vándorlásba kezdett.

A török Antalyasport egy év után elhagyta, hogy a Terek Grozsnyij játékosa legyen, ahol szépen lassan felépítette magát. Első évében főleg csereként szállt be, de a következő, 2014/15-ös idényben már alapember volt, majd már ki is emelkedett a csapatából. A vezetőség ragaszkodott hozzá, de nem tudtak megegyezni, így visszatért Törökországba, az Alanyasporba. Innentől lejtőre került, alig játszott évente váltott csapatot: előbb a Balıkesirspor, majd 2018 nyarán a Denizlispor játékosa lett. Vélhetően sokkal többet kihozhatott volna karrierjéből.

Két, 2008-ban még fiatal, így kevés lehetőséget kapó játékost érdemes kiemelni még. A két brazil, Cásio Ramos (kapus) és Fágner (jobbvédő) jelenleg hazája egyik legnevesebb csapatában a Corinthiansban kergeti, illetve fogja a labdákat és a transfermarkt.com szerint aktuálisan e két játékos éri a legtöbbet a piacon. Még Dzsudzsák nem elhanyagolható 3,5 millió eurós értékénél is többet.

Dzsudzsák Balázs a legértékesebb: Egészen érdekes az az összehasonlítás, hogy függetlenül attól, ki milyen karriert futott be, milyen szintű bajnokságokban, csapatokban fordult meg, a fent nevezett korábbi PSV sztároknak aktuálisan mekkora a piaci értéke? Meglepő vagy sem, de Dzsudzsák Balázs magasan veri Affelay, Farfánt is. Név Jelen klub Legmagasabb vételár Össz. kifiz. összeg Jelen érték Fágner (29) Corinthians 3 M euró (Wolfsburg) 3 M euró 7 M euró Cássio Ramos (31) Corinthians 750 E euró 1 M euró 4 M euró Dzsudzsák Balázs (31) szabadon 19 M euró (Dinamó Moszkva) 40,10 M euró 3,5 M euró Jefferson Farfán (33) Lok. Moszkva 10 M euró (Schalke 04) 20,5 M euró 2 M euró Ibrahim Affelay (32) Stoke City 3 M euró (FC Barcelona) 3,5 M euró 1,5 M euró Huerelho Gomes (37) Watford 9 M euró (Tottenham) 10,4 M euró 1 M euró Slobodan Rajkovic (29) US Palermo 5,2 M euró (Chelsea) 8,95 M euró 900 E euró Carlos Salcido (38) Chivas 2,5 M euró (Chivas) 7,2 M euró 800 E euró Manuel da Costa (32) Basaksehir 4,5 M euró (Fiorentina) 14,4 M euró 700 E euró Ismail Aissiati (30) Denizlispor 4 M euró (Ajax) 7, 96 M euró 500 E euró Danko Lazovics (35) Videoton 7 M (Feyenord) 19,53 M euró 500 E euró Alcides (33) Matonense 900 E euró (Chelsea) 1,5 M euró 300 E euró Otman Bakkal (33) Befejezte Nem fizettek érte 0 0 Danny Koevermans Befejezte 6,9 M euró (PSV Eindhoven) 7,75 M euró 0 Édison Mendez (39) Befejezte 500 E euró (Atlético-MG) 800 E euró) 0 Bas Roorda (35) Befejezte Nem fizettek érte 0 0 Jan Kromkamp (38) Befejezte 6 M euró (Villareal) 9,75 M euró 0 Timmy Simons (41) Befejezte 5 M euró (PSV Eindhoven) 5,5 M euró 0 Jason Culina (38) Befejezte 1,2 M euró (PSV Eindhoven) 1,2 M euró 0 Myka Vayrynen (36) Befejezte 500 E euró (Heerenvee) 500 E euró 0

Akkor most Dzsudzsák jól vagy rosszul döntött?

Mint a fentiek is bemutatják, a bajnokcsapat játékosainak rendkívül változatos életútjuk volt az elmúlt tíz évben. A magyar támadó csapatnevek tekintetében nem vetekedhet olyan pályafutással, amilyet Gomes, Farfán és Affelay a magáénak mondhat, sőt megkockáztatjuk még Lazovics is talán jobban jött ki a klubváltásokból. Az összképet tekintve azonban

a 2015-ös törökországi szerződésig egyrészt fölfelé ívelő karrierről beszélhetünk az esetében,

ha a futballpályafutást mint pénzügyi értelemben is üzletet jelentő vállalkozást nézzük, úgy minden korábbi csapattársát halomra veri Dzsudzsák.

Az igazán érdekes kérdés persze az, hogy ha idén végre csapatot talál magának a 96-szoros magyar válogatott labdarúgó, hova veti a sorsa? Vajon képes lesz-e olyan másodvirágzásra, mint Farfán a Lokomotiv Moszkvában vagy Lazovics a Partizanban?

