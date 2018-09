A Barcának nem kellett, első dortmundi meccsén gólt lőtt

A Borussia Dortmund 3-1-re legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának pénteki nyitómérkőzésén, így továbbra is veretlen. A hazaiaknál a 69. percben, csereként állt be Paco Alacácer, aki két nem túl jól sikerült szezon után kölcsönbe érkezett a Barcától. A bemutatkozása elég jól sikerült: a 88. percben látványos góllal állította be a végeredményt.

Paco Alcácer még 2016-ban, a Valenciától érkezett a Barcához, ám a várakozásokat alúlmúlt az 50 meccsen szerzett 15 góljával. Még mindig csak 25 éves és ugyan a szerződése 2021-ig szól a katalánoknál, a Dortmundnak 30 milliós kivásárlási opciója van.

Eredmény – Bundesliga, 3. forduló Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 3-1 (1-0)

