Ha játékosként nem váltál legendává, emberként még lehetsz példakép

Magyarországon járt a Manchester United korábbi csatára, Louis Saha, aki klubjával BL-győztesnek, a francia válogatottal vb-ezüstérmesnek mondhatja magát, de a két döntő közül egyikben sem játszott. Saha azonban ezeket a fájó érzéseket és a sérüléseit is a javára fordította, könyvet írt, most pedig azon dolgozik, hogy a saját tapasztalataival felvértezve másokon segítsen, legyen az sportoló vagy zenész.

Szükségünk van hősökre a mindennapok során, a sportolók pedig tökéletesen alkalmasak erre a szerepre. Elég megnézni egy védőket borogató Lionel Messi-szólót, egy láb közötti Roger Federer-ütést vagy egy levegőből szerzett Sidney Crosby-gólt

és az embernek máris jobb lesz a napja, még akkor is, ha történetesen nem a katalánokért, a svájci zseniért vagy a pittsburghi pingvinekért szorít.

Ugyanakkor hajlamosak vagyunk ezeket a héroszokat a kelleténél több szuperképességgel felruházni, pedig nekik is van rossz napjuk, ők sem rúgnak be minden ziccert és ők is képesek megsérülni vagy lelkileg megzuhanni egy-egy kudarc után.

Louis Saha neve ismerősen csenghet a Premier League-et követők számára, hiszen a korábbi 20-szoros francia válogatott támadó a Fulhamben, a Manchester Unitedben, az Evertonban, a Tottenhamben és a Sunderlandben is megfordult a sokak által a világ legerősebbjének titulált bajnokságban.

A 39 éves Saha tipikusan az a játékos, akinek a nagy többség elismeri a tudását,

de egyből odateszi a dicséret mellé, hogy még többet kihozhatott volna a karrierjéből.

A csatár ugyanis nagyon sokat volt sérült, az Achilles-problémái még 2004-ben kezdődtek, ez pedig azt eredményezte, hogy sokkal nagyobb terhelés érte a térdeit, márpedig a Premier League-darálója előbb-utóbb azokat is felzabálja, akiknek egészségesek a futóművei.

Saha esetében a folyamatosan visszatérő térdsérülések a pályán is éreztették a hatásukat, sokat vesztett a robbanékonyságából – nem kell mondani, hogy ez milyen nagy hátrányt jelent, amikor a világ legjobb védőit kell lefutni, kicselezni, átjátszani.

De a sérülés nem csak a testet viseli meg, mentálisan is nagyon nehéz feldolgozni,

főleg ha valaki annyira maximalista önmagával, mint Saha, aki Paul Scholestól vagy Cristiano Ronaldótól nem csak tanulni akart, hanem azt tűzte ki maga elé, hogy jobb lesz náluk.

“Ki segített, amikor padlón voltam? Hogy őszinte legyek, nagyon sokszor magamra maradtam a nehéz időszakokban. Hiába van melletted a családod vagy mondjuk a játékosügynököd, vannak olyan helyzetek, amikor nem rájuk van szükséged, hanem egy szakemberre, akinek van tapasztalata, hogyan kell kezelni ezeket a szituációkat.

Éppen azért hoztam létre a saját cégemet, az Axis Sportsot, mert szeretnék segíteni másoknak, hogy érezzék, milyen, amikor van melletted valaki, aki nem a saját érdekeit nézi, nem a zsebét akarja megtömni, hanem azon van, hogy támogatást nyújtson a nehéz időszakban” – magyarázta a 24.hu-nak Saha, aki a napokban a Gulf nevű, kenőanyagokat forgalmazó cég meghívására Magyarországra látogatott a Manchester United nagyköveteként.

Louis Saha átadta a csepeli gyerekeknek Cristiano Ronaldo üzenetét Csütörtökön illusztris edzőpartnere volt a Csepel Utánpótlás SC U13-as labdarúgócsapatának. A Manchester United BL-győztese passzolgatott a gyerekekkel.

Minden rosszban van valami jó, és Saha ezt saját bőrén tapasztalta meg, hiszen a sérülések miatti futballmentes időszakban ébredt rá arra, hogy el kell kezdenie gondolkoznia azon, mit is kezd majd, ha már nem a labdát fogja rugdosni. Ez dicséretes és nem éppen szokványos előrelátásról árulkodik

hiszen hány és hány olyan történetet hallottunk akár itthon, akár külföldön, amikor valaki szögre akasztotta a stoplist, kikerült az addig megszokott körforgásból, és hirtelen nem tudta, mit is kezdjen az életével.

Saha sem egyből cégalapítással kezdett, de muszáj volt találnia valamit, amivel fel tudja dolgozni a csalódásait, például azt, hogy 2006-ban eltiltása miatt nem játszhatott az olaszok elleni vb-döntőben, 2008-ban pedig sérült volt, így ki kellett hagynia a MU-Chelsea BL-finálét.

“A vébédöntő is megviselt, de az, hogy nem lehettem ott a társak között a Chelsea elleni BL-csatában, teljesen kicsinált”

– nyilatkozta egy korábbi interjúban.

A frusztrációját úgy vezette le, hogy leült és kiírta magából az érzéseit, ami számára felért egy terápiával. Annyira belejött az írásba, hogy a fejében összeállt egy könyv ötlete, de nemcsak a saját tapasztalatait, élményéit vetette papírra, hanem átfogó képet akart a futball világáról, így beszélt más játékosokkal, edzőkkel, egy sajtófőnökkel és ultrával is.

Rengeteg energiát feccölt bele a könyvébe, de mondtuk róla, hogy maximalista, éppen ezért volt csalódás számára, hogy bár sok jó visszajelzést kapott, mégis a vártnál kevesebben olvasták Thinking Inside the Box című művét.

Pedig a könyvével az volt a célja, hogy egyfajta utat mutasson a fiatalok számára, hogy mire számítsanak, ha úgy döntenek, a futballra teszik fel az életüket.

A könyv után már abban gondolkodott, miképp tudna továbblépni, nagyobb volumenben gondolkodott a fiatalok felkarolásával kapcsolatban, és bár felmerült benne, hogy ügynök vagy edző legyen, végül úgy döntött, csinál egy digitális platformot, amelyet bárki könnyen megtalál.

“2014-ben indultunk, mostanra egész komoly hálózatunk alakult ki, az ügyfeleink között találni sportolókat is, focistákat, teniszezőket, valamint olyan embereket, akik a szórakoztatóiparból élnek, legyen szó színészről vagy zenészről.

Az a célunk, hogy megváltoztassuk az általános hozzáállást, ahogy a cégek az ügyfeleikkel bánnak”

– mondta a 24.hu-nak, amikor arról kérdeztük, kiknek tudott eddig segíteni az Axis Sports.

Saha fel is vázolt is egy konkrét példát arra, miben igyekeznek ők mások lenni: ha egy cég hirdetni szeretne egy sportolóval, akkor az ügynökkel is egyezkedni kell, aki szemrebbenés nélkül kialkudhat magának jutalékot, ha az üzlet végül megkötésre kerül. Viszont ha a cég erre nemet mond, lehet, hogy a sportoló soha nem értesül a lehetőségről, hogy valaki reklámozni szeretett volna vele. Ezeket a buktatókat kerülheti el az illető, ha az ügynök helyett Saha cégén keresztül intézi az ügyeit.

“Ez egy nehéz és összetett kihívás, de abszolút kifizetődő, fantasztikus dolog lenne több tízezer embernek segíteni, ráadásul akkor azt érezném, hogy valami maradandót alkottam” – magyarázta Saha, aki azért a pályán sem volt egy nímand.

Elég annyit mondani, hogy Wayne Rooney őt nevezte meg a kedvenc éktársának,

pedig a MU gólrekordere Ronaldóval, Dimitar Berbatovval, Carlos Tévezzel, Ruud van Nistelrooyjal és Robin van Persie-vel is együtt játszott.

“Ez egy óriási dicséret Wayne-től, és úgy érzem, tényleg nagyon jól kiegészítettük egymást a pályán. Ő egy nagyon okos játékos, aki igazi csapatember és megkönnyíti a dolgodat a pályán, ha mellette játszol” – viszonozta az udvarlást Saha Rooney-nak, amikor arról kérdeztük, kapott-e ennél nagyobb elismerést a pályafutása során.

Saha a sajtótájékoztatón azt mondta, szerinte nincs gond a mostani MU-val, ugyanakkor a klubon érződik, hogy nem sikerült tökéletesen kihevernie, hogy 2013 tavaszán végleg leköszönt Sir Alex Ferguson, akivel mindent megnyert a csapat. A skót menedzser nem bánt kesztyűs kézzel a játékosaival, ha valakivel elégedetlen volt, annak bizony leüvöltötte a fejét,

ez volt a híres-hírhedt hajszárító, amiből Saha is részesült, amikor 2006-ben egy Celtic elleni BL-meccsen 0-1-es állásnál büntetőt rontott.

Rooney ezt nevezte a legszörnyűbb hajszárítónak, Ferguson teljesen belemászott Saha arcába, és úgy ordibált magából kikelve.

“Emlékszem az esetre, de meg kell mondjam, ez egyáltalán nem rossz élmény. Ő egy nagyon őszinte ember, aki minden játékosát folyamatosan jobbá akarta tenni, ebbe az is beletartozott, hogy elmondta, ha valaki rosszul csinált, és hogy nem fogta vissza magát. De én ezt nem vettem rossz névén, végighallgattam, és aztán igyekeztem változtatni, hogy lássa, volt foganatja annak, amit mondott” – nosztalgiázott Saha korábbi edzőjéről.

Akit szerinte az tett igazán különlegessé, hogy kiválóan tudta kezelni a játékosait, a nagy egójú sztárokat is kordában tudta tartani, ráadásul kivételes memóriája volt, és az ellenfelekről, valamint a saját embereiről felhalmozott információkat nagyon jól tudta a csapat javára fordítani.

Ha őt magát nem is emlegetik a Best-, Cantona-, Giggs-féle MU-legendákkal egy polcon, Saha a mostani munkájával sokat tehet azért, hogy feltűnjenek olyan fiatalok, akik a sportág sztárjaivá nőhetik ki magukat.

“Azért dolgozom, hogy a következő generációnak átadjam a legfontosabb üzenetet: a pénz és a hírnév nem minden, ezek helyett inkább a valódi értékekre kell odafigyelni, nem elfeledkezve az egymás iránti tiszteletről”.

Mi okosat lehet még erre mondani? Talán csak azt, hogy Louis Saha szerepvállalásával olyan példát mutat, amire a magyar focistáknak is érdemes lenne odafigyelniük.