Folytatta szokatlan sorozatát a Frankfurt

A Bundesliga 23. fordulójának záró mérkőzésén az Eintracht Frankfurt 2-1-re legyőzte a Gulácsi Péterrel felálló RB Leipziget. A szurkolók a kezdőrúgás előtt, valamint az első percekben erőteljes tüntetésbe kezdtek a hétfői játéknap ellen: füttykoncert közepette WC-papírt és teniszlabdát dobáltak a gyepre.

Pedig ha valahol imádhatnák a hétfői meccsnapot, az éppen Frankfurt. A csapat zsinórban negyedik alkalommal nyert hétfői bajnokit, ráadásul az előző három alkalommal gólt sem kaptak.

3 – @eintracht_eng won the last 3 competitive matches on Monday without conceding a single goal. Run. #SGERBL pic.twitter.com/iJ0jY5GRyD

— OptaFranz (@OptaFranz) 2018. február 19.