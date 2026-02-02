nhljégkorongkapushokikapus
Sport

Történelmi fordítás és kapusbunyó a szabadtéri hokimeccsen

nhl szabadtéri meccs tampa bay boston kapusbunyó
Mike Carlson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2026. 02. 02. 10:21
nhl szabadtéri meccs tampa bay boston kapusbunyó
Mike Carlson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A Tampa Bay Lightning négygólos hátrányból fordítva, szétlövés után nyert a Boston Bruins ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga legutóbbi játéknapjának szabadtéri mérkőzésén, amelyet kapusbunyó színesített.

A tampai Raymond James Stadiumban 64 617 néző előtt a hazai csapat már a 11. másodpercben előnybe került Brandon Hagel felsősarkos lövésével. A Bruins nagyon rákapcsolt, és a második harmadban már 5-1-re vezetett, a házigazdák azonban az egy góllal és három gólpasszal záró Nyikita Kucserov vezérletével kiharcolták a ráadást, és büntetőkkel behúzták a meccset.

NHL szabadtéri meccs Tampa Bay Boston kapusbunyó
NHL szabadtéri meccs Tampa Bay Boston kapusbunyó
NHL szabadtéri meccs Tampa Bay Boston kapusbunyó
NHL szabadtéri meccs Tampa Bay Boston kapusbunyó
NHL szabadtéri meccs Tampa Bay Boston kapusbunyó
7 fotó

Szabadtéri mérkőzésen ez volt az NHL történetében a legnagyobb fordítás, a Lightningnak pedig klubrekord.

Újra kapusbunyó az NHL-ben

Ugyancsak első alkalommal fordult elő szabadtéri NHL-mérkőzésen, hogy a két kapus összeverekedett: Andrej Vaszilevszkij (Lightning) és Jeremy Swayman (Bruins) a második harmad közepén csapott össze egymással.

Az incidenst az váltotta ki, hogy Swayman egyik védése után Hagel ütőjével többször is a mamutjára döfött, amire a kapus gyakorlatilag nekiugrott és leteperte a jégre.

Mindezt Vaszilevszkij olyannyira nem nézte jó szemmel, hogy a kék vonalra korcsolyázott és kihívta Swaymant, bostoni kollégája pedig habozás nélkül elfogadta azt, majd mindketten ledobták a kesztyűiket és a pálya közepén feszültek egymásnak.

A bokszmeccs néhány másodpercig tartott csupán, a bírók ugyanis közbe ugrottak, amikor Swaymant a jégre nyomta Vaszilevszkij.

Hosszú évekig nem volt kapusbunyó az NHL-ben, az elmúlt két hétben viszont a mostani már a második ökölcsata volt, mert januárban Szergej Bobrovszkij (Florida Panthers) és Alex Nedeljkovic (San Jose Sharks) is egymásnak esett.

Ajánlott videó

Pazar Kerkez-gólpassz is kellett a Liverpool villámgyors fordításához

Friss

Népszerű

Összes
Gyulay Zsolt: A sportban dolgozókat nagy meglepetés érné, ha itt kormányváltás lenne
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik