Történelmi fordítás és kapusbunyó a szabadtéri hokimeccsen

A tampai Raymond James Stadiumban 64 617 néző előtt a hazai csapat már a 11. másodpercben előnybe került Brandon Hagel felsősarkos lövésével. A Bruins nagyon rákapcsolt, és a második harmadban már 5-1-re vezetett, a házigazdák azonban az egy góllal és három gólpasszal záró Nyikita Kucserov vezérletével kiharcolták a ráadást, és büntetőkkel behúzták a meccset.

Szabadtéri mérkőzésen ez volt az NHL történetében a legnagyobb fordítás, a Lightningnak pedig klubrekord.

Újra kapusbunyó az NHL-ben

Ugyancsak első alkalommal fordult elő szabadtéri NHL-mérkőzésen, hogy a két kapus összeverekedett: Andrej Vaszilevszkij (Lightning) és Jeremy Swayman (Bruins) a második harmad közepén csapott össze egymással.

Az incidenst az váltotta ki, hogy Swayman egyik védése után Hagel ütőjével többször is a mamutjára döfött, amire a kapus gyakorlatilag nekiugrott és leteperte a jégre.

Mindezt Vaszilevszkij olyannyira nem nézte jó szemmel, hogy a kék vonalra korcsolyázott és kihívta Swaymant, bostoni kollégája pedig habozás nélkül elfogadta azt, majd mindketten ledobták a kesztyűiket és a pálya közepén feszültek egymásnak.

A bokszmeccs néhány másodpercig tartott csupán, a bírók ugyanis közbe ugrottak, amikor Swaymant a jégre nyomta Vaszilevszkij.

Hosszú évekig nem volt kapusbunyó az NHL-ben, az elmúlt két hétben viszont a mostani már a második ökölcsata volt, mert januárban Szergej Bobrovszkij (Florida Panthers) és Alex Nedeljkovic (San Jose Sharks) is egymásnak esett.