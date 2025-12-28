„Fontos tanulság, hogy mindenkit komolyan kell venni” – megint nyert a magyar pólóválogatott

A januári, belgrádi Európa-bajnokságra készülő magyar férfi vízilabda-válogatott 22-15-re legyőzte vasárnap a török csapatot Rotterdamban.

Varga Zsolt szövetségi kapitány csapata, amely szombaton a házigazda hollandokat verte 12-9-re, vasárnap kissé pontatlanul kezdett, ennek ellenére 3-2-re vezetett az első negyed végén. A félidőig sikerült tovább növelni az előnyt, így a felek 10-7-es magyar vezetéssel fordultak. A zárónegyedre már 16-11-es magyar előnynél ugrottak medencébe a játékosok, a mieink végül hétgólos különbséggel nyertek, írja az MTI.

A kapott gólok száma láthatóan sok, de azért kézben volt ez a mérkőzés végig.

Azt látni kell, hogy azért egyre több országban érnek fel egy jó alapszintre, a törökök is megtanultak vízilabdázni, azaz jól meccsben tudnak lenni. Fontos tanulság, hogy mindenkit komolyan kell venni” – értékelt Varga Zsolt.

Hozzátette, ezen a napon kifejezetten jó lendülete volt a magyar támadásoknak, a 22 gól mellett sok helyzetet elrontottak, azaz továbbra is sok hibával játszanak, de ezzel kapcsoltban elárulta, hogy délelőtt egy kemény kondis, nyolcvanperces vízi edzéssel kiegészített programja volt a csapatnak.

Ez még nem az élesítés időszaka, hanem a kemény munkáé, és valahol ez is nyomot hagy a csapat esti teljesítményén

– mondta a kapitány.

A magyarok hétfőn 18 órától Horvátország ellen szállnak még vízbe a rotterdami felkészülési tornán.

Az Eb január 10-én rajtol Belgrádban, a nemzeti csapat a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepel egy csoportban.

Rotterdam-kupa, 2. forduló Magyarország–Törökország 22-15 (3-2, 7-5, 6-4, 6-4) a magyar gólszerzők: Angyal 4, Nagy Ákos 3, Batizi, Szalai, Burián, Tátrai, Fekete 2-2, Vismeg, Kovács P., Varga V., Dala, Vigvári Vendel 1-1