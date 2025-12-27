Vízilabda válogatottunk legyőzte Hollandiát

Nemzetközi felkészülési tornát rendez a holland szövetség az év utolsó napjaiban, ahol újabb három hivatalos mérkőzést játszik a magyar válogatott a január 10-25. közötti belgrádi Európa-bajnokság előtt. December 27-én a házigazdákkal kezdett Varga Zsolt együttese – 28-án, vasárnap a törökök (18 óra), míg 29-én, hétfőn a horvátok (18 óra) következnek majd.

Az első meccsen a Csoma Kristóf, Vogel Soma (kapusok) – Batízi Benedek, Burián Gergely, Fekete Gergő, Jansik Szilárd Kovács Péter, Manhercz Krisztián (csk), Nagy Ákos, Szalai Péter, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor – ugrott be a medencébe.

A hazai holland együttes lendületesen kezdett, 6-2-re is vezetett, és három negyeden át tartotta előnyét némi meglepetésre a magyar válogatott ellen. A harmadik negyed végére azonban üzemi hőfokra kapcsolt csapatunk, 9-7 után egy 0-5-ös rohammal megfordította a mérkőzést úgy, hogy az utolsó 12 percben nem kapott gólt, és végül így magabiztosan 12-9-re legyőzte a házigazdákat.