Az olimpikonból drogbáróvá váló snowboardosnál kábítószeren kívül sok mást is talált a hatóság

Az amerikai rendőrség sikeresen razziázott a március óta körözött Ryan Weddingnél.

A korábbi snowboardos olimpikon ezzen az FBI drogterjesztés mellett több gyilkosság miatt keresi őt és az általa működtetett hálózatot. A nyomozás azonban megrekedt, mert Wedding folyamatosan megpróbálja megváltoztatni a külsejét, hogy elkerülje az elfogását. A legújabb híradás szerint azonban sikerült razziázni Mexikóban, összesen négy érintett lakásban.

A kanadai CTV szerint 62 motorkerékpárt, olimpiai érmet, metamfetamint, marihuánát, lőszert, műalkotásokat és számos dokumentumot foglaltak le a helyszíneken.

A nyomozás továbbra is tart, Weddinget ugyanis nem sikerült előkeríteni kilenc hónap alatt. Nem ez volt azonban az első eset, hogy megtalálták a 43 éves férfi tulajdonát, novemberben egy méregdrága, ritkaságnak számító Mercedest foglaltak le a rendőrök.