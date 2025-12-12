Pálinger Katalin: Most már ott vagyunk a legjobbak között

Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke szép eredménynek tartja a női válogatott hetedik helyét a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.

„Jó volt látni, hogy az elmúlt évek erőnléti munkája, amelyre nagy hangsúlyt fektettünk, és a játékosok, a szövetség és a klubok közösen dolgoztak rajta, már mutatja eredményét. Nyilván lehet még ebben is fejlődni, de felvettük a versenyt a legjobbakkal kondícióban, és több meccset a végjátékban tudtunk biztossá, nagyobb különbségűvé tenni a javunkra, ezt tehát mindenképpen pozitívum, és az is, hogy magas tempójú meccseket tudunk játszani, nem egyszer az iramot mi diktáltuk” – mondta a korábbi kiváló kapus.

A negyeddöntős vereség kapcsán persze elismerte, van benne csalódottság és hiányérzet, hiszen a holland csapat nem lett volna verhetetlen, de a magyar csapat játéka azonban nem tudott felnőni az alkalomhoz.

Ugyanakkor ebből is sokat lehet tanulni, több játékosnak ez volt az első világversenye, másoknak az első olyan, amikor több lehetőséget kaptak, és tovább tudunk fejlődni. Most már ott vagyunk a legjobbak között folyamatosan, velük versenyben, ráadásul a mi keretünk most kezd beérni, egyben marad, így optimista vagyok a következő éveket és a 2027-es hazai vb-t illetően.

A négy közé legutóbb 2005-ben jutott be a magyar válogatott, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron. Azt követően kétszer volt nyolcadik, 2007-ben és 2013-ban, utóbbi óta egészen mostanáig a negyeddöntőbe sem került be. Az idei célkitűzés a legjobb hat közé kerülés volt.