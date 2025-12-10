kézilabdanői kézilabda-vb 2025német női kézilabda-válogatottemily vogel
Sikerességben utolérné édesanyját a Fradi zokogó kézilabdasztárja

FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Emily Vogel nem bírt az érzelmeivel
2025. 12. 10. 16:25
December 9-én, kedden nem véletlenül tört ki könnyekben Emily Vogel, az FTC 27 éves átlövője: a német női kézilabda-válogatott ugyanis 30-23-ra legyőzte Brazíliát, és 17 év után ismét egy világverseny elődöntőjébe jutott.

A Bild azt írta, a lefújást követően Emily Vogel nem tudta visszatartani a könnyeit, zokogásban tört ki, és ezek nem csupán az öröm, hanem a megkönnyebbülés és az intenzív érzelmek könnyei voltak.

A lap szerint nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnia a játékosnak, aki az olimpiai 8., majd a kiábrándító Európa-bajnoki 7. hely után elveszítette a szövetségi kapitány bizalmát is, Markus Gaugisch ugyanis megfosztotta a csapatkapitányi posztjától, és kihagyta a keretből is.

Csupán 2025 áprilisában, Dánia ellen tért vissza, azóta viszont igazi vezéregyéniségként vezeti együttesét.

Igen, már a pályán is könnyek szöktek a szemembe, amikor Alina Grijseels rám nézett. Látta, hogy küzdök az érzelmeimmel, olyan régóta vártunk erre a sikerre. Végre ki akartuk használni a lehetőséget, hogy ragyogjunk és megmutassuk, mire vagyunk képesek. Hét mérkőzést nyertünk meg domináns fölénnyel, egyszerűen megérdemeltük

– nyilatkozta.

Azt mondta, most már, hogy az elődöntőben vannak, szeretnének a dobogón végezni.

„Nagyon hiszünk abban, hogy érmet szerezhetünk, még soha nem voltunk ilyen közel hozzá.”

Vogel számára ez extrán fontos, hiszen végre utolérné édesanyját, Andrea Bölköt, aki tagja volt annak a német női csapatnak, amely 1993-ban világbajnok lett).

„Nekem már az elődöntőbe jutás is aranyat ér, minden, ami innentől kezdve jön, már bónusz. De ha már ilyen közel vagyunk, akkor meg akarjuk tenni az utolsó lépést. Legutóbb az olimpiai selejtezőn sírtam, most hihetetlenül jó érzés, hogy a női kézilabdát visszahozzuk Németországba oda, ahová való.”

