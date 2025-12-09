Fradi-átlövő vezetésével gálázott, vb-elődöntős a német kéziválogatott

Remekül kezdett a házigazda, 4-1-es vezetésre tett szert, és mivel a brazilok védekezése az első időkérésükig nem volt elég hatékony, a 12. percben már öt találat volt a hazaiak előnye (8-3).

Oh, wie ist das schön 🎶 Germany leave home in the best possible way — with a ticket to Rotterdam and the semi-finals 🇩🇪🤩#handsupformore #GERNED2025 pic.twitter.com/ntwXS36ua5 — International Handball Federation (@ihfhandball) December 9, 2025

Ugyan egy szerencsés kapufás gól és egy német labdavesztés lehetővé tette a brazilok számára, hogy a 17. percre 9-7-re csökkentsék a különbséget, ám Antje Döll gyors egymásutánban kétszer is betalált, ezzel visszaállította a négygólos előnyt.

A német szövetségi kapitány ennek ellenére a 21. percben, 11-8-as állásnál időt kért, rendezte a sorokat, tanítványai pedig gyorsan ötgólosra növelték előnyüket, és végül kényelmes, 17-11-es előnnyel vonulhattak az öltözőbe.

A fordulás után gyorsan még kettővel megtoldotta a különbséget a német együttes (19-11), ezt követően viszont megtorpant és a helyenként látványos megoldásokat alkalmazó brazil válogatott nyolc és fél perccel a vége előtt már csak három találatra volt tőle (25-22).

A végjáték azonban a németeké lett, akiknél a ferencvárosi Emily Vogel öt góllal segítette válogatottját a magabiztos sikerhez és ezáltal ahhoz, hogy 2007 után újra a legjobb négy közé jusson világbajnokságon. Nála csak Döll szerzett több gólt, hatot.

A braziloknál a győri Bruna de Paula hatszor, a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu háromszor, míg a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes egyszer volt eredményes.

Teljesen el vagyok ragadtatva a csapat teljesítményétől. Sok játékosuk átélt már nehéz időket, de sosem adták fel a hitüket. Egyszerűen fantasztikus, hogy sikerült

– nyilatkozta Markus Gaugisch, a németek kapitánya.

Hihetetlen. Megérdemeltük, hogy bejutottunk a vébé utolsó szakaszába, ezt az energiát és örömöt visszük magunkkal. Egyszerűen csak folytatjuk tovább, és meglátjuk, mit hozunk ki magunkból

– tette hozzá Emily Vogel.

A németek számára ez volt az utolsó hazai mérkőzés a világbajnokságon, a torna végjátékát, a pénteki elődöntőket és a vasárnapi bronzmérkőzést, illetve finálét a rotterdami Ahoy Arenában rendezik.