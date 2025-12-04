kézilabdanői kézilabda-vb 2025svéd női kézilabda-válogatottlmbtq
Az ETO kézicsapatának svéd szélsője nem érzi, hogy Magyarországon korlátozták volna a melegek jogait

Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP
A győri Nathalie Hagman számára az a nehézség, hogy szerelme Debrecenben kézilabdázik
2025. 12. 04. 03:33
Az előző két szezonban még ugyanabban a csapatban, a Ramnicu Valceában szerepeltek, 2025-26-ra azonban mind Nathalie Hagman, mind Daniela de Jong magyar ajánlatot fogadott el. Előbbi a Győri Audi ETO KC, utóbbi a DVSC Schaeffler játékosa lett, így kevesebb idő jut egymásra.

Nagyon-nagyon élvezem a győri életet. Kiváló a társaság, és a pályán kívül is sok a móka. Jó edzéskörnyezet, jó edzők és nagyon jó kézilabdázók

– nyilatkozta Hagman az Expressennek.

Egyedül az okoz nehézséget, hogy 27 éves partnere az ország másik végében él.

„Debrecenben lakik, tehát nagyjából három órányira van tőlem. Ettől függetlenül működik a kapcsolatunk, persze van különbség, hogy lakótársak vagyunk vagy külön élünk. De szerintem ettől függetlenül jól megoldottuk a dolgot.”

Megszokták a távollétet

A 34 éves jobbszélső szerint havonta egyszer látják egymást, de szezon közben a sok utazás miatt nincs könnyű dolguk.

„Az átlagemberek számára furcsa, ha a párjukkal nem gyakran látják egymást, de ha kézilabdázó vagy, akkor ismered a körülményeket.”

A lap megemlítette, hogy az Amnesty International emberi jogi szervezet szerint Magyarországon súlyosan korlátozták az LMBTQ-jogokat. Ugyanakkor Hagman úgy fogalmazott, ő ebből még nem tapasztalt semmit.

A körülöttem lévőknek semmi kifogásuk nincs ellene. De nem vettem észre semmit, ugyanakkor természetesen országként vannak még fejleszteni való dolgok ezen a téren

– mondta Hagman, aki szerint elfogadták őt a városban.

