Jó hírek érkeztek a brutális motorbalesetet szenvedett versenyzőről

2025. 10. 29. 18:42
Nincs már kritikus állapotban Noah Dettwiler, aki súlyos sérüléseket szenvedett vasárnap a gyorsaságimotoros-világbajnokság Malajziai Nagydíján.

A Moto3-as futam előtti felvezető körben a már világbajnok spanyol José Antonio Rueda és a svájci Dettwiler összeütközött. Mindkettőjüket ellátták a pályán, majd helikopterrel egy Kuala Lumpur-i kórházba szállították őket.

Dettwiler esetében az első diagnózis súlyos fejsérülés, súlyos mellkasi és hasi trauma, léprepedés, valamint nyílt sípcsont- és szárkapocscsonttörés volt. Sajtóinformációk szerint már a baleset helyszínen intubálták és újraélesztették, a kórházban pedig több műtéten esett át.

Csapata, a CIP Green Power szerdán azt közölte, hogy a húszéves versenyző állapota már stabil, ugyanakkor egyelőre folyamatos megfigyelés alatt marad az intenzív osztályon.

Ruedát – aki szerdán lett húszéves – mellkasi traumával, enyhe fejsérüléssel és kéztöréssel kezelték. Csapata, a Red Bull KTM Ajo tájékoztatása szerint Spanyolországban még vár rá egy kézműtét.

(MTI)

