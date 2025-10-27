Több szívrohamot kapott, az életéért küzd a súlyos balesetet szenvedett motorversenyző

A két sportolót helikopterrel egy Kuala Lumpur-i kórházba vitték. Rueda agyrázkódást és kéztörést szenvedett, és a pályán őt is újra kellett éleszteni. De már visszatért Európába, és hamarosan műtéten esik át egy barcelonai kórházban.

Dettwiler azonban még mindig az életéért küzd, az állapota válságos.

A 20 éves sportoló sérüléseinek súlyossága megdöbbentő: az orvosi jelentések többszörös koponya-, hasi és mellkasi traumákról szóltak. A fiatal versenyző léprepedést, valamint sípcsont- és szárkapocscsonttörést szenvedett, ráadásul több szívrohamot is kapott.

Utóbbit Dettwiler édesapja, Andy is megerősítette a svájci Blicknek.

Ángel Charte, a MotoGP vezetőorvosa szerint az ingadozó koponyaűri nyomás és a tachycardia, vagyis a megemelkedett pulzusszám különösen aggasztó.

„Noah az elmúlt órákban több műtéten is átesett, amelyek jól sikerültek. Az őt kezelő orvosok szerint állapota stabil, de továbbra is kritikus. Kérjük megértéseteket, és kérjük, hogy tartsátok tiszteletben Noah és családja magánéletét” – írta friss, hétfői közleményében a sportoló családja, a menedzsment, illetve az istálló.

A szervezőket komoly kritika érte, amiért megtartották a vasárnapi versenyt, a későbbi győztes Furuszato Taiyo panaszkodott is arra, hogy érdemi információ nélkül rajtolt el majdnem másfél órás késéssel a futam.