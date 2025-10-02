motorsportsúlyos balesetbalesettadeusz blazusiak
Sport

„Egy kábel letéphette volna a fejemet” – kifeszített drótkötél okozta majdnem a motorsportsztár végzetét

Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2025. 10. 02. 03:33
Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Akár az életét veszíthette volna egy erdei motorozás során a korábbi enduro-világbajnok lengyel motorsportsztár, Tadeusz Blazusiak.

A 42 éves sportember arról számolt be, hogy tavaly Spanyolországban súlyos balesetet szenvedett, amely tragikusan is végződhetett volna.

Blazusiak egy fák közé szándékosan kifeszített szögesdrótnak ütközött. A drót a vállába csapódott, átszúrta a sisakját, súlyos vágást okozva az arcán.

A lengyelnek hihetetlen szerencséje volt és a súlyos sérülés ellenére megúszta a legrosszabbat.

„Egy magánterületen történt, ahol sok motoros közlekedik az erdőben. Sajnos mindenhol vannak pszichopaták. Egy őrült műve volt, aki le akarta vadászni a motorosokat” – nyilatkozta.

„Jelentettem a spanyol rendőrségnek, és minden nyomot és bizonyítékot összegyűjtöttek. A férfi előbb-utóbb felelni fog azért, amit tett.

Nagyon szerencsés voltam. Húsz éve versenyzek, hihetetlen dolgokat vittem véghez motoron, másztam sziklákat különféle versenyeken, erre egy egyszerű bekötőúton egy kábel letéphette volna a fejemet. Döbbenet

– tette hozzá.

Ajánlott videó

Tényleg tönkreteszi a Fradit az ötmagyaros szabály?

Friss

Népszerű

Összes
Egy újbudai Fidesz-képviselő szerint megdöbbentő, hogy Semjénnek mennyire nem jelent semmit a legelesettebbek világa
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik