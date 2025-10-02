„Egy kábel letéphette volna a fejemet” – kifeszített drótkötél okozta majdnem a motorsportsztár végzetét

A 42 éves sportember arról számolt be, hogy tavaly Spanyolországban súlyos balesetet szenvedett, amely tragikusan is végződhetett volna.

Blazusiak egy fák közé szándékosan kifeszített szögesdrótnak ütközött. A drót a vállába csapódott, átszúrta a sisakját, súlyos vágást okozva az arcán.

A lengyelnek hihetetlen szerencséje volt és a súlyos sérülés ellenére megúszta a legrosszabbat.

„Egy magánterületen történt, ahol sok motoros közlekedik az erdőben. Sajnos mindenhol vannak pszichopaták. Egy őrült műve volt, aki le akarta vadászni a motorosokat” – nyilatkozta.

„Jelentettem a spanyol rendőrségnek, és minden nyomot és bizonyítékot összegyűjtöttek. A férfi előbb-utóbb felelni fog azért, amit tett.

Nagyon szerencsés voltam. Húsz éve versenyzek, hihetetlen dolgokat vittem véghez motoron, másztam sziklákat különféle versenyeken, erre egy egyszerű bekötőúton egy kábel letéphette volna a fejemet. Döbbenet

– tette hozzá.