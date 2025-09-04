Kele János: Csapataink harcban álltak

„Nagyot ment most a kicsivel több mint egy idénnyel korábban még NB II-es ETO” – olvasom a győriek kétgólos bécsi veresége utáni napon megjelent Nemzeti Sport publicisztika rovatában, amelynek kitüntetett szerzője azt is rögzítette, „vitézül helytállt a győri fekete sereg” a Konferencia Liga legutóbbi sorozatának negyeddöntőse ellen. Ezzel együtt – a papírformának megfelelően – kiesett, így viszont ismételten csak azzal kell szembesülnünk, hogy az egy szem Ferencvároson kívül egyetlen másik klub sem képviseli majd a magyar színeket a nemzetközi kupasorozatok őszi főtábláján.

„Egy éve is kevés kellett volna többhöz, ám ami késik, nem múlik” – intézte el egy legyintéssel a történések ilyetén alakulását a sportlap munkatársa, ám mi talán mégis jobban tesszük, ha megállunk itt egy pillanatra. S, ha már megálltunk: elgondolkodunk. A folytonos létszámemelések világában ugyanis mára ott tartunk, hogy – írd és mondd – összesen 108(!) csapat számára adott a lehetőség, hogy egész ősszel nemzetközi meccseken bizonyítson valamelyik nagy kupasorozat alapszakaszában. Ebből nem nehéz kiszámolni: a résztvevőknek mindössze száznyolcadrészét adja az NB I, amely ráadásul a harmadik számú európa kupa 2021-es be(vissza?)vezetése óta kizárólag a már-már örökös bajnokcsapatnak tetsző Ferencvároson keresztül tudja magát megmutatni az európai porondon.

Úgy vagyunk tehát a színpadon, hogy igazából továbbra sem vagyunk ott a színpadon.