Meghalt a szekszárdi kosárlabdázó, aki kedden lett rosszul az edzésen

2025. 08. 09. 17:16
Gyászol a magyar kosárlabda, elhunyt a TARR KSC Szekszárd U14-es játékosa, Fricsi Dóra.

„Dóra augusztus 5-én, edzésen lett rosszul, szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének segítségével megkezdte az újjáélesztést. A mentők öt percen belül a helyszínre értek és sikeresen stabilizálták az állapotát, ám szervezete a mai napon sajnos feladta a harcot” – írta közösségi oldalán a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége.

