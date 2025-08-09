Meghalt a szekszárdi kosárlabdázó, aki kedden lett rosszul az edzésen

Gyászol a magyar kosárlabda, elhunyt a TARR KSC Szekszárd U14-es játékosa, Fricsi Dóra.

„Dóra augusztus 5-én, edzésen lett rosszul, szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének segítségével megkezdte az újjáélesztést. A mentők öt percen belül a helyszínre értek és sikeresen stabilizálták az állapotát, ám szervezete a mai napon sajnos feladta a harcot” – írta közösségi oldalán a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége.