Kemény dió volt az olasz rivális, vb-ezüstérmes a magyar férfi kardcsapat

Ezüstérmet nyert a Tbilisziben zajló vívó-világbajnokságon a Szilágyi Áron, Rabb Krisztián, Gémesi Csanád, Iliász Nikolász magyar kardválogatott. Az arany a 45-37-es győzelmet arató Olaszországé lett.

A magyar csapat címvédőként érkezett a világbajnokságra, és a párizsi olimpián is ezüstérmet nyert. Szilágyiék a georgiaiak és a kínaiak elleni sima siker után erősebb ellenféllel találkozott, legalábbis az oroszokat és a franciákat megállító románok ellen nem lehetett könnyed győzelemre számítani az elődöntőben: ennek megfelelően is alakult a mérkőzés, a hatodik párharc végéig szoros volt az állás, és az asszókon belül sem volt nagy mozgás. A hetedikben viszont Gémesi Csanád öttel is vezetett George Dragomir ellen, igaz, ebből csak hármat tudott megőrizni. Hasonlóan alakult Szilágyi Áron Vlad Covaliu elleni meccse is, előbb nőtt, majd ahhoz képest csökkent a különbség, de Rabb Krisztián így is négy találatnyi előnyben kezdhette a záróasszót Radu Nitu ellen. A 40-36-ról induló párharcban az első tust ő adta, aztán a román akciói voltak érvényesek, 43-40 után viszont egyértelmű, egylámpás találatokkal dőlt el a mérkőzés.

Az olaszok elleni döntőben Szilágyi Áron határozottan kezdett, majd Rabb Krisztián 10-4-gyel váltott, Gémesi Csanád viszont 4-11-gyel jött ki a Michele Gallo elleni asszójából, így az olaszok fordítottak. Aháromszoros olimpiai bajnok Szilágyi 6-2-re verte Nerit, de az egyéniben két magyart is búcsúztató Luca Curatoli 8-2-re legyőzte a Gémesi helyére érkező Iliász Nikolászt, így az ötödik pár után is a rivális vezetett.

Rabbnak sem sikerült a második asszójában javítani a helyzeten (a fegyvercseréje is kicsit kizökkentette), öt tussal elléptek az olaszok. Visszatért Gémesi, és cseréltek az olaszok is, Pietro Torre beállása sikerült jobban, 5-4-re nyerte az asszóját.

Jött újra Szilágyi, aki a remek napot kifogó Gallóval nézett farkasszemet, az olasz pedig 5-1-gyel húzta be a meccset. Így aztán Rabb tíztusos hátrányban érkezett az utolsó asszóra, és ugyan lendületesen kezdett és tudott is faragni a hátrányból, de Luca Curatoli, ha el is veszítette az utolsó felvonást, lezárta a döntőt.

A 2015-ös világbajnokság volt az utolsó, amelyen nem szerzett érmet legutóbb a magyar férfi kardcsapat: egy arany, öt ezüst és egy bronz a termés ebben az időszakban.

Ez volt az idei világbajnokságon a negyedik magyar dobogó. Korábban ezüstöt nyert a párbajtőröző Siklósi Gergely, illetve bronzot a tőröző Szemes Gergő, valamint a Szemes, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely férfi tőrválogatott.