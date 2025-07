A magyar vízilabda-válogatott kedden óriási meccsen verte 19-18-ra az olimpiai bajnok Szerbiát a világbajnokság elődöntőjében.

A szingapúri siker kapcsán Varga Zsolt szövetségi kapitány először a női pólócsapatnak gratulált, amely szintén döntős lesz a vébén, majd a jó kezdésről, a szív erejéről beszélt.

„A mai meccs jól indult, de a szerbek háromszoros olimpia bajnokként tisztában vannak azzal, hogy hogyan lehet megnyerni ezeket a találkozókat. Nagyon sokat kellett dolgozni azért, hogy megmaradjunk a végén, elképesztően nehéz volt a védekezés, rengeteg kiállítást harcoltak ki, ma egyszerűen sikerült túllőnünk őket, ez volt a győzelem egyik kulcsa” – magyarázta a kapitány az MTI-nek.

A szakember elmondta, a hajrában óriási sakkjátszma kezdődött azzal, hogy megpróbálják kivenni a játékból a már fáradt, több személyi hibával rendelkező szerb játékosokat, ami nagyjából sikerült is.

Legyőztük a világbajnokot, most az olimpiai bajnokot, már csak egy dolog van hátra, az Európa-bajnok

– közölte a négy gólig jutó Fekete Gergő, aki pályafutása legjobb meccsének nevezte az elődöntőt.

A mérkőzés legjobbjának a helyi szervezők a 21 éves Nagy Ákost választották, aki három gólja mellett több remek gólpasszt is kiosztott. A fiatal játékos megköszönte a Fradinak, hogy sok lehetőséget kapott az elmúlt két évben.

Az a munka és bizalom, amit ott kapok, kifizetődik. Azt érzem, hogy ha hétfő reggel felkelsz és mindened fáj, akkor is megéri lemenni a konditerembe, majd úszni egyet, mert ha az életedben csak egyszer is olyan helyzetben leszel, mint most én, akkor az már bőven megérte. Ahhoz, hogy valaki így ki tudjon emelkedni, ahhoz kell köré egy ilyen csapat. Mi igazi csapat vagyunk, a szív pedig nem csak egyfajta nagyot mondás, nálunk ez érezhető az egész válogatott körül” – fogalmazott Nagy Ákos.

Varga Zsolt szövetségi kapitány a 2023-as fukuokai siker után a második vb-döntőjére készülhet a férfiválogatott élén, a csütörtöki fináléban az Európa-bajnok spanyol csapat lesz az ellenfél. A két együttes a csoportkör 3. fordulójában már játszott egymással, a rivális azon a meccsen az 5-1-re megnyert negyedik negyednek köszönhetően egy góllal diadalmaskodott.