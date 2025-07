„Szorosabb összecsapásra számítottam” – hússzal verte ellenfelét a női pólóválogatott a vébén

Második csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női vízilabda-válogatott a szingapúri világbajnokságon: Cseh Sándor együttese a torna vasárnapi játéknapján 33-13-ra diadalmaskodott a japánok felett, így csoportgyőztesként majd közvetlenül a negyeddöntőbe jut.

A helyi idő szerint délelőtt rendezett összecsapáson a csoport két győztes csapata találkozott egymással, ugyanakkor így is az első fordulóban a világkupa-győztes görögök felett diadalmaskodó magyarok voltak a favoritok, hiszen jóval komolyabb játékerőt képviselnek, mint a japánok, akik a vb-újonc horvátok ellen nyertek a nyitányon.

Az első negyedben a japánok támadásban ugyan képesek voltak szép dolgokra, de a védekezésüket rendkívül könnyedén játszották át a magyarok, akik Rybanska Natasa vezetésével nyolc gólt szereztek (8-3).

A játék képe nem változott a folytatásban sem, a magyarok szinte kedvük szerint lőtték a gólokat, hátul pedig Neszmély Boglárka, akárcsak a görögök ellen, ezúttal is védett ötméterest. A nagyszünet előtt a japánok az utolsó támadásukra kapus nélkül úsztak fel, de rosszul jártak, mert Tiba Panna az utolsó pillanatban még kihasználta, hogy üres a kapu (16-5).

Néhány perccel a fordulást, Vályi Vanda góljait és labdaszerzéseit követően a vb-n először a kapus Torma Luca is lehetőséget kapott. A záró nyolc perc során a japánok az ötmétereseket gyakorolhatták, ezekből Torma kettőt is megfogott, elöl pedig a harmincat is átlépte a magyar csapat (33-13).

A japánok világkupa-mérkőzései alapján, ahol veszélyesen játszottak, sokkal szorosabb összecsapásra számítottam. Olyan találkozóra, aminek lehetnek nehéz, idegesítő percei, ehhez képest mindenben sokkal jobban teljesítettünk

– nyilatkozta a vegyes zónában Cseh Sándor szövetségi kapitány.

A szakember megjegyezte, nem engedték lefordulni a riválist, az emberhátrányos védekezés jól működött, elöl pedig az előzetesen kitalált mozgások jól működtek, így támadásban sem volt tanácstalanság.

A világbajnoki újonc horvátok elleni találkozóval kapcsolatban elmondta, tisztelettel készülnek az ellenfélre, de mindenképpen úgy kell majd alakítaniuk a programot, hogy aznap edzeni is fog az együttes.

A hat gólt szerző Vályi Vanda szerint a sima győzelem kulcsa az volt, hogy sikerült megvalósítaniuk azt, amit megbeszéltek.

A japánok ellen kicsit át kell állítani az agyat, sokat kell lábbal mozogni, hogy az üresbe úszó embernek oda tudjuk adni a labdát. Ezt sikerült jól megvalósítanunk.